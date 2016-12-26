2017 Yılı ile Birlikte Cep Telefonundan Bilgisayara Zam Geliyor!

Türkiye 2017 yılını heyecanla beklerken cep telefonundan bilgisayara kadar fiyat düzenlemesine gidildi. İşte cep telefonu ve bilgisayarlara gelen zamlar!

Türkiye büyük bir heyecan ile 2017 yılını karşılamaya hazırlanırken, yeni yıl ile birlikte hemen her pazardaki teknolojik ürünlere ve aletlere de yeni zamlar geleceği duyuruldu. Buna göre ilk zamlar yurt dışından Türkiye’ye getirilen cep telefonu, bilgisayar, elektrikli ev aletleri, otomobil ve televizyon gruplarına geldi. Hükümet tarafından yayınlanan Resmi gazetede, ‘ticari ithalat maksadı’ olmayan ibaresi ile vurgulanan zam bildirgesinde, yurtdışından gelen cep telefonlarının kaydedilme işlemlerinde alınan bandrol ücretlerine 20 Euro, bilgisayar ve tablet bandrollerinden 10 Euro, ekran boyutlarına göre değişkenlik göstermek ile birlikte televizyonlardan ise 10 ile 80 Euro arasında ek bandrol ücretleri vatandaşa yansıtılacak.

2017 YILINDA CEP TELEFONU, BİLGİSAYAR VE TELEVİZYON DIŞINDA ÜRÜNLERDE ZAMLANDI

Resmi gazetede ifade edilen bilgilere göre cep telefonu, bilgisayar ve televizyon dışında kalan ürünlerde zamlanacak. Buna göre bu ürünler arasında ev sinema sistemleri, navigasyon ve birleşik cihazlarda yer alıyor. Yine taşınabilir radyo-pikaplarda yeni yıl itibari ile zamlanırken, en çok tepki çekenin ise vatandaşların çocuklarına alıp getirdikleri oyuncaklar oluyor. Buna göre vatandaşlar yurtdışından getirdikleri her bir oyuncak için 4 Euro’luk bandrol ücreti ödemesi gerekiyor.