Technolat > Mobil > 2017 Yılı ile Birlikte Cep Telefonundan Bilgisayara Zam Geliyor!

2017 Yılı ile Birlikte Cep Telefonundan Bilgisayara Zam Geliyor!

26.12.2016 09:00 / Yazar:

Türkiye 2017 yılını heyecanla beklerken cep telefonundan bilgisayara kadar fiyat düzenlemesine gidildi. İşte cep telefonu ve bilgisayarlara gelen zamlar!

Türkiye büyük bir heyecan ile 2017 yılını karşılamaya hazırlanırken, yeni yıl ile birlikte hemen her pazardaki teknolojik ürünlere ve aletlere de yeni zamlar geleceği duyuruldu. Buna göre ilk zamlar yurt dışından Türkiye’ye getirilen cep telefonu, bilgisayar, elektrikli ev aletleri, otomobil ve televizyon gruplarına geldi. Hükümet tarafından yayınlanan Resmi gazetede, ‘ticari ithalat maksadı’ olmayan ibaresi ile vurgulanan zam bildirgesinde, yurtdışından gelen cep telefonlarının kaydedilme işlemlerinde alınan bandrol ücretlerine 20 Euro, bilgisayar ve tablet bandrollerinden 10 Euro, ekran boyutlarına göre değişkenlik göstermek ile birlikte televizyonlardan ise 10 ile 80 Euro arasında ek bandrol ücretleri vatandaşa yansıtılacak.

2017 YILINDA CEP TELEFONU, BİLGİSAYAR VE TELEVİZYON DIŞINDA ÜRÜNLERDE ZAMLANDI

Resmi gazetede ifade edilen bilgilere göre cep telefonu, bilgisayar ve televizyon dışında kalan ürünlerde zamlanacak. Buna göre bu ürünler arasında ev sinema sistemleri, navigasyon ve birleşik cihazlarda yer alıyor. Yine taşınabilir radyo-pikaplarda yeni yıl itibari ile zamlanırken, en çok tepki çekenin ise vatandaşların çocuklarına alıp getirdikleri oyuncaklar oluyor. Buna göre vatandaşlar yurtdışından getirdikleri her bir oyuncak için 4 Euro’luk bandrol ücreti ödemesi gerekiyor.
Kategoriler: Mobil Teknoloji Haberleri
Etiketler: bandrol ücreti Bilgisayar cep telefonu resmi gazete teknolojik aletler televizyon zam
Oyun Konsolları Bilgisayar Dünyasını Bitiriyor!

1947 yıllarından beri üretilen bilgisayar oyunlarının sayısı her geçen gün artmaya devam ederken kullanıcılar artık konsollara merak sarmış durumda.
Samsung Serif TV İçin Satışlar Başladı

Samsung’un yepyeni televizyonunun geçen yıl tanıtımı yapılmıştı. Bugün ise Samsung, Serif TV adını verdiği televizyonunu satışa çıkardı! İşte Samsung Serif TV!
TRT Bandrolünden Sonra Telefon Fiyatları Nasıl Olacak?

TRT Bandrolü dün Resmi Gazete’de yayınlandı. İnternete girebilen her telefona zam yapıldı. Peki yeni zam ile telefonların son fiyatları nasıl olacak?
Telefon ve Bilgisayarlara Zam Geliyor!

TRT bandrol ücreti kapsamında telefonlar ve bilgisayarlar için zam gelecek! Peki telefonlara ve bilgisayarlara ne kadar zam gelecek? İşte zamlar ve detaylar!