ABD Menşeli Qualcomm ile Samsung Yollarını Ayırıyor mu?

Mobil sektör dikeyinde işlemci üretici firmalar arasında lider olan Qualcomm ile Samsung yollarını ayırıyor mu? İşte Samsung ve Qualcomm arasındaki gelişmeler.

Mobil sektör dikeyinde işlemci üretici firmalar özeline baktığımızda 30 seneyi aşkın süredir milyonlarca cep telefonunun satışlarını doğrudan etkileyen, adeta sektörün ‘tekeli’ haline gelen Qualcomm firması ile ürettiği teknolojiler ile uluslararası marka değerini her geçen gün bir üst noktaya taşıyan Samsung arasında son günlerde büyük bir kriz yaşanıyor. Wall Street Journal’ın detaylı bir şekilde yer verdiği haberde yer alan iddialara göre Güney Kore hükümetinin antitröst yasalarını ihlal eden Qualcomm, hükümetin başvurusu üzerine açılanan mahkeme de haksız olarak bulunursa 835 milyon dolarlık bu zamana kadar verilen en büyük ceza ile de karşılaşmış olacak, dolayısı ile Samsung firmasıyla da yollarını ayırmak zorunda kalacak.

QUALCOMM İLE SAMSUNG’UN ARASININ AÇILMASI EŞİTSİZLİKTEN İLERİ GELİYOR

Qualcomm’un fiyat politikalarında firmaların bazı yakınlık derecelerine göre rakamların yer aldığını ve bunun firmalar arasında ki rekabet ortamını direkt olarak etkilediğini iddia eden Güney Kore hükümetine cevap ise Qualcomm’un avukatlık hizmetlerini yürüten Dan Rosenberg’ten geldi. Rosenberg, hukuki sürecin takipçisi olduklarını belirterek, iddiaların asılsız ve gerçeği yansıtmadığının altını çizdi.