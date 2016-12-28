Technolat > Donanım > ABD Menşeli Qualcomm ile Samsung Yollarını Ayırıyor mu?

ABD Menşeli Qualcomm ile Samsung Yollarını Ayırıyor mu?

28.12.2016 23:01 / Yazar:

Mobil sektör dikeyinde işlemci üretici firmalar arasında lider olan Qualcomm ile Samsung yollarını ayırıyor mu? İşte Samsung ve Qualcomm arasındaki gelişmeler.

Mobil sektör dikeyinde işlemci üretici firmalar özeline baktığımızda 30 seneyi aşkın süredir milyonlarca cep telefonunun satışlarını doğrudan etkileyen, adeta sektörün ‘tekeli’ haline gelen Qualcomm firması ile ürettiği teknolojiler ile uluslararası marka değerini her geçen gün bir üst noktaya taşıyan Samsung arasında son günlerde büyük bir kriz yaşanıyor. Wall Street Journal’ın detaylı bir şekilde yer verdiği haberde yer alan iddialara göre Güney Kore hükümetinin antitröst yasalarını ihlal eden Qualcomm, hükümetin başvurusu üzerine açılanan mahkeme de haksız olarak bulunursa 835 milyon dolarlık bu zamana kadar verilen en büyük ceza ile de karşılaşmış olacak, dolayısı ile Samsung firmasıyla da yollarını ayırmak zorunda kalacak.

QUALCOMM İLE SAMSUNG’UN ARASININ AÇILMASI EŞİTSİZLİKTEN İLERİ GELİYOR

Qualcomm’un fiyat politikalarında firmaların bazı yakınlık derecelerine göre rakamların yer aldığını ve bunun firmalar arasında ki rekabet ortamını direkt olarak etkilediğini iddia eden Güney Kore hükümetine cevap ise Qualcomm’un avukatlık hizmetlerini yürüten Dan Rosenberg’ten geldi. Rosenberg, hukuki sürecin takipçisi olduklarını belirterek, iddiaların asılsız ve gerçeği yansıtmadığının altını çizdi.
Kategoriler: Donanım Teknoloji Haberleri
Etiketler: antitröst ceza güney kore mahkeme qualcomm samsung
Facebook, Google ve Twitter IŞİD Davasına Dahil Edildi

Facebook, Google ve Twitter IŞİD ile mücadele kapsamında açılan davaya dahil edildi. İşte Facebook, Google ve Twitter’ın IŞİD davasına alınmasının nedeni!
Karşınızda Samsung’un yeni Blu-Ray oynatıcısı!

Samsung’un 2017 CES etkinliğinde tanıtacağı ürünlerinden biri daha belli oldu! İşte huzurlarınızda Samsung’un yeni yüksek kaliteli blu-ray oynatıcısı!
Yeni Samsung Smart TV’ler favori spor takımlarınızı takip edebilecek!

Samsung’un akıllı televizyonları Smart TV serisine önümüzdeki yıl yeni bir özellik daha ekleniyor. Samsung Smart TV artık sevdiğiniz takımları takip edecek!
John Doe Çalışanı Olduğu Google’a Büyük Bir Dava Açtı

Google’un çalışanlarına karşı çok sıkı politikalar uyguladığını belirten John Doe, Google’a büyük bir dava açtı. İşte John Doe’nin çarpıcı açıklamaları.