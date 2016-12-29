Apple Black Friday ile Birlikte Samsung’u İkiye Katladı

Apple özel indirimlerin sunulduğu Black Friday günü ile birlikte ki süreçte Samsung’un satışlarını ikiye katladı. İşte Apple ve Samsung’un satış grafikleri.

Geçtiğimiz süreçte Verizon’un büyük hissedar olarak satın alımını gerçekleştirdiği Yahoo firmasına ait Flurry’nin açıkladığı satış raporlarına göre 2016’nın son çeyreği ile birlikte Apple, markalar tarafından özel indirimlerin ve fırsatların sağlandığı Black Friday kutlamalarından bu yana en yakın rakibi Samsung’un satış rakamlarını ikiye katladı. Öyle ki, özellikle yoğun ilgi gören Black Friday gecesinde teknoloji mağazalarına gelen müşteriler sevdiklerine hediye tercihinde bulunurken en çok iPad ve iPhone serisi telefonları tercih ettiler. Flurry, istatistik bilgilerini aktif edilen ve kurulumu gerçekleştirilen teknolojik cihazlara göre yayınladığını belirtirken, Apple’ın açık ara önde olduğunun vurgusunu yaptı.

APPLE VE SAMSUNG MARKASININ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜN YÜZDE 65’İNİ OLUŞTURDULAR

Apple’ın teknolojik ürünlerde ki satış rakamlarının toplamına bakıldığında sektörün yüzde 44’ünü oluşturduğunu belirten Flurry, ikinci sırada ise yüzde 21’lik kesim ile Samsung’un yer aldığının altını çizdi. Geri kalan yüzde 35’lik kısımda dikkat çeken firmaların LG, Huawei, Oppo’nun yer aldığını belirten Flurry, bu yılın en geride kalan firması olarak ise sektörün yüzde ikisine sahip olan Motorola’yı işaret etti.