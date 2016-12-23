Apple CEO’su Tim Cook: iMac’ler Dünyanın En İyileri, Öylede Kalacak!

Apple’ın CEO’su Tim Cook teknoloji platformlarının temsilcileri ile bir araya gelerek iMac’ler hakkında konuştu. İşte Tim Cook ve çarpıcı iMac açıklamaları.

Yakın dönemde özellikle bazı blog yazarları tarafından çokça eleştirilmeye başlanan Apple’ın CEO’su Tim Cook, teknoloji platformlarının temsilcileri ile bir araya gelerek iMac’ler ve iMac’lerin geleceği hakkında, Apple’ın belirlediği yol haritaları hakkında bilgiler verdi, çarpıcı açıklamalarda bulundu. iMac’lerin hali hazırda sektörde bulunan kişisel masaüstü bilgisayarları arasında en iyisi olduğunu söyleyen Cook, “iMac’ta bulunan Retina 5K çözünürlüklü ekran şu anda başka bir teknoloji üzerinde mevcut değil. Aynı zamanda geliştirilmiş port sistemlerimiz, büyük ekran ve hız, fark yaratıcı görsel, grafikler ile iMac olarak ürettiğimiz bilgisayarlar dünyanın en iyi bilgisayarları” ifadelerini kullandı.

BAZILARI APPLE’IN iMac ÜRETİMİ YAPMAYACAĞI YÖNÜNDE HABERLER YAPIYOR

Bazıları, bazı platformlar Apple’ın kişisel masaüstü bilgisayar dikeyinden çekileceğine ve üretim yapmayacağına dair haberler yaparak olumsuz bir algı oluşturmaya, başka kanallara hizmet etmeye çalışıyor diyen CEO Tim Cook, “Bizim bu alandan çekilmemiz söz konusu değil, pazarın en etkin oyuncusu biziz, yol haritamıza baktığımızda masaüstü bilgisayarların kaderlerini değiştirecek olan iMac’ler üretmeye devam edeceğiz” Dedi.