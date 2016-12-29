Apple Yapay Zekada Çığır Açmaya Hazırlanıyor

Google, Facebook ve Microsoft’un yapay zeka çalışmalarından sonra Apple’da ciddi bir yatırıma hazırlanıyor. İşte Apple’ın yapay zeka hamlesi!

Küresel anlamda internet platformlarının en büyük oyuncusu haline gelen Google, bir milyardan fazla kullanıcı sayısına ulaşan Facebook ve bilinen tüm yazılımların bugüne gelmesinde en büyük etkene sahip Microsoft sonrasında mobil teknolojiler başta olmak üzere girdiği her alanda başarı grafiğini artıran, dünyada satış rekorları kıran Apple’da yapay zeka için firma içerisinde özel bir ekip kurarak sürecin ilk adımlarını başlattı. Elinde astronomik düzeyde nakit rezervi barından Apple, yapay zeka çalışmalarına da çok ciddi bir bütçe ayıracak, kaldı ki Apple’ın CEO’su Tim Cook bu konuda ki hassasiyetlerinin vurgusunu her sunumunda ve konuşmasında gerçekleştiriyor.

APPLE’IN YENİ NESİL TEKNOLOJİSİ YAPAY VE GERÇEK GÖRÜNTÜLER ARASINDA Kİ FARKLARI BELİRLEYECEK

Apple’ın üzerinde çalıştığı yeni nesil teknolojisinin amaçlarından biride yapay ve gerçek görüntüler arasında ki farklılıkları keşfetmek olacak. Yapay görüntüler, yapay zekaların gelişmelerinde önemli bir rol oynuyor, öyle ki bu görüntüler yapay zekaların kendi kendine öğrenme, sistemsel koordine olma süreçlerine katkı sağlayacak. Son olarak yapay görüntüler hakkında en net kararı yine Apple’ın yapay zekası vermiş olacak.