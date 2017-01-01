Apple’dan Reina Saldırısı İçin Mesaj Geldi: Acınızı Paylaşıyoruz

Apple’ın CEO’su Tim Cook resmi Twitter hesabı üzerinden Reina saldırısı için bir mesaj yayınladı. İşte Apple’ın Reina saldırısı için taziye mesajı.

Küresel anlamda dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple’ın CEO’su Tim Cook, yılbaşı gecesi Beşiktaş’ın Ortaköy bölgesinde bulunan Reina gece kulübüne yapılan terör saldırısı ile ilgili olarak resmi Twitter hesabı üzerinden Türkçe bir taziye mesajı yayınladı. Dayanışmanın vurgusu yapılan mesajda Türkiye’nin yanında olduklarını belirten Tim Cook, yaşanan acıyı ve üzüntüyü Apple ailesi olarak paylaştıklarının altını çizdi. Diğer taraftan Apple’ın çeşitli birimlerinde çalışanlar tarafından da taziye dilekleri ve dayanışma mesajları gelmeye devam ediyor.

APPLE İLE BİRLİKTE TÜM TÜRKİYE REİNA SALDIRISINI KINAMAYA DEVAM EDİYOR

Apple’ın Reina saldırısını kınamasının ardından Türkiye’den de tepkiler gelmeye devam ediyor. Özellikle sosyal medya üzerinden vatandaşlar tek yürek olarak yaşanan terör saldırısını lanetliyor, bir daha yaşanmaması adına duygu ve görüşlerini ifade ediyorlar. Olay yerinden, hastanelerden ve yetkililerden gelen açıklamalara göre ise Reina saldırısında son durum olarak 39 kişinin hayatını kaybettiği, 60’a yakında yaralının olduğu vurgulanıyor. Yakınından haber alamayan vatandaşlar hastanelere akın ederken, hayatını kaybedenlerin sayısının artmasından endişe ediliyor.