Apple’dan Şaka Gibi Reklam!

Apple, iPhone telefonlarda bulunan portre fotoğrafı çekme özelliğini vurgulayan reklamını yayına almaya hazırlanıyor. Fakat bu iPhone reklamı bir hayli ilginç!

Kamera performansı ile herkesin gönlünde taht kurmayı başarmış firmaların önünde gelen Apple, iPhone 7 Plus için hazırladığı yeni reklam ile biraz tepki çekeceğe benziyor. iPhone 7 Plus‘ta bulunan portre fotoğraf çekimi özelliğini anlatan reklamda ilgi çekici noktalar bulunuyor. Sözü fazla uzatmadan karşınızda iPhone’un yeni reklamı!

iPhone 7 Plus’ın Porte Özelliğine Yeni Reklam

Yukarıda paylaştığımız Take Mine ( Beni de çek ) ismiyle tanıtılan reklamdan da anlayabileceğniz gibi Yunanistan‘daki evine dönen ve yanında iPhone 7 Plus‘ını getiren bir genç kadın bizlere eşlik ediyor. Fakat reklamın ilginç kısmı bu değil. Reklamda hayatında daha önce hiç akıllı telefon görmemiş gibi tepki veren yerel halk özellikle yunan arkadaşların dikkatini çekmiş. Her ne kadar iPhone 7’de bulunan derinleştirme etkisi dikkat çekilmek istese de halkın daha önce hiç akıllı telefon görmemiş gibi davranması Apple‘ın başını ağrıtacağa benziyor. Nitekim Apple, aynı olayı ülkemizde yapsaydı; olacak olanları, verilecek ilginç tepkileri tahmin bile edemezdik 🙂