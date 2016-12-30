Apple’ın AirPods’una Samsung’tan Karşı Hamle Geliyor!

Apple’ın iPhone 7 telefonları ile birlikte sunduğu AirPods’larına karşı Samsung Galaxy S8 ile kablosuz kulaklık üretecek. İşte Samsung’un yeni hamlesi!

Apple’ın iPhone ailesinin son üyesi olan iPhone 7 ile birlikte gelen giyilebilir teknolojisi olan, kablosuz kulaklıkları AirPods’lara karşı, Güney Kore menşeili teknoloji firması Samsung’tan yeni bir hamle geliyor. Küresel anlamda marka değerini her geçen gün artıran firma, 2016’nın üçüncü çeyreğinde Note 7 telefonları ile yaşadığı şansızlığı yeni teknolojileri ile gidermeyi hedefliyor. Galaxy S8 modelini akıllı telefonlar pazarına iddialı bir şekilde hazırlayan Samsung, S8’nin yanına Apple’ın AirPods’ları gibi kablosuz kulaklıklar üretecek. Uluslararası yayın yapan teknoloji platformlarında yer alan haberlere göre Samsung, kablosuz kulaklıklarını Apple’a göre de daha uygun bir fiyat ile sunacak.

APPLE AirPods’ların TÜRKİYE FİYATINI 799 LİRA OLARAK BELİRLEMİŞTİ

Apple, kablosuz kulaklıkları AirPods’ların Türkiye’deki satış fiyatını 799 lira olarak belirlemiş ve Türk müşterileri başta olmak üzere birçok ülkeden yüksek fiyatı nedeni ile ciddi tepkiler almıştı. Konuyla ilgili olarak özel bir dergiye röportaj veren Apple CEO’su Tim Cook ise fiyatın teknolojilerine göre makul düzeyde olduğuna dikkat çekerek, ülkelerin kendi içerisinde ki vergilendirmelerinden dolayı ortaya bu denli bir bilanço çıktığını ifade etmişti.