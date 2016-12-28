Asus ZenFone 3 İncelemesi ve Özellikleri

Asus'un ZenFone 3 isimli yeni akıllı telefon modelini teknik özellikleri ve birçok açıdan inceledik. İşte Asus ZenFone 3 inceleme videosu ve özellikleri!

Asus’un yeni amiral gemi akıllı telefon modeli olan Asus ZenFone 3’ü inceledik. Asus ZenFone 3 nasıl bir telefon? ZenFone 3’ün ne gibi avantajları var? ZenFone 3 piyasadaki rakiplerine göre hangi noktalarda öne çıkıyor veya geride kalıyor? Bütün bu soruların cevaplarını ve daha fazlasını ZenFone 3 için çektiğimiz inceleme videosunda veya yazımızdaki ZenFone 3 özellikleri başlığı altında bulabilirsiniz!

ZenFone 3 incelemesi:

ASUS, Zenfone 3 ailesini Computex fuarında tanıtmıştı bizlere. 3 Farklı versiyon ile gelmişti. Asus Zenfone 3, Zenfone 3 delux (yüksek performans) ve Zenfone 3 ultra (dev ekranıyla göze çarpıyor).

ZENFONE 3 ÖZELLİKLERİ

TASARIM

Plastik kasaya sahip Zenfone 2 serisinden çok daha farklı ve özgünleşmiş bir tasarım anlayışıyla karşılıyor bizleri. Daha önceki Zenfone telefonları bizlere premium bir his veremiyor ve tasarım olarakta rakiplerinin gerisinde kaldığı görülebiliyordu. Tam bu noktada Asus, eleştirilere cevap veriyor ve bizlere yüksek kalitede modern bir tasarım çizgisine sahip yepyeni Zenfone 3 ailesini sunuyor. Üst düzey aliminyum ve cam ile bütünleşmiş yekpare bir kasaya sahip olan cihazda ne yazık ki batarya değiştirilemiyor. Elimizdeki model Asus’un tabiriyle AY IŞIĞI BEYAZI.

Cihazın ön kısmında 5.5 inç büyüklüğünde 2.5D kavisli bir ekran, sensörler ve 8 megapiksellik bir kamera bulunuyor. Alt tarafında hoparlör, mikrofon ve USB Type-C girişi yer alıyor. Sol tarafında çift slotluk sim yuvası ve micro sd girişi bulunurken sağ tarafında güç düğmesi ve ses açıp kısma butonları yer alıyor. Cihazın arka kısmında ise 16 megapiksellik lazer otofokusa sahip bir kamera, çift ton led flaş ve parmak izi okuyucusu bulunuyor. 155 gram ağırlığa sahip Zenfone 3’ün kalınlığı ise 7.7 mm seviyesinde.

EKRAN

1920×1080 çözünürlüğünde Full HD bir ekrana sahip olan Zenfone 3’ün PPI değeri 401 seviyelerinde. SUPER IPS+ panel kullanılan telefonda ayrıca 600nitlik bir ekran parlaklığı sunabiliyor. Bu da gün ışığında telefon kullanımını kolaylaştırıyor. Doygun renklere sahip ekran gayet tatmin edici. Görüş açısında ise hiçbir sorun yok. Biz, günlük kullanımda hiçbir sorun yaşamadık. Ayrıca ekran kasa oranı da %77 seviyeside. Bu da tasarımı güzelleştiren bir etken.

DONANIM ÖZELLİKLERİ

14 nanometrelik Snapdragon 625 işlemciyle gelen Zenfone 3 az ısınıyor ve güç tasarrufu konusunda gayet başarılı. 2Ghz hızında çalışan işlemci günlük işleri kolayca yapabiliyor. Tabiki üst düzey amiral gemi modelleriyle kıyaslamamak gerekir. Zenfone 3 bizlere, kendi segmenti içerisinde başarılı bir performans sunuyor.

Grafik mimarisi olarakta Adreno 506 ile gelen cihaz gündelik oyunları oynatmakta sıkıntı yaşatmıyor. Biz oynadığımız oyunlarda sorun yaşamadık ancak Nova 3 ve Modern Combat gibi yüksek detay seviyesine sahip oyunlarda anlık FPS düşmelerine maruz kaldık. ZenFone 3, bu noktada da genel anlamda iyi bir performans sağlıyor.

Zenfone 3 modelinde cat 6 modem, Bluetooth 4.2, NFC gibi modern bağlantılar da yer alıyor. Ayrıca 3000 mAh kapasitesinde bataryaya sahip telefonda Quick Charge 3.0 yani hızlı şarj desteği de bulunuyor.

ARAYÜZ

Zenfone 3 Android 6.0.1 ile geliyor. Zenfone 3’te Zen UI arabirimi yer alıyor. Zen UI arabirimi pek çok farklılık ve özellik sunabilirken birçok özelleştirmede yapılabiliyor. Tema desteği, simge ve yazı tiplerini değiştirme gibi fonksiyonlara sahip. Ama gelin görün ki bu noktada biraz içi fazla dolu geliyor. Asus’un pek çok uygulaması telefon içerisinde mevcut. Bu da performansı etkileyen bir detay. Ama genel olarak stabil ve düzgün bir performans ortaya koyabiliyor.

KAMERA

Asus Zenfone 3’ün kamerasında Sony imzası mevcut. Sony IMX298 sensörle gelen cihazın arka kamerası 16 megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.0 diyafram açıklığına sahip. Ayrıca arka kamera lazer otofokus ve çift ton led flaşla desteklenmiş. Cihaz 1920×1080 formatında 60 fps video kaydedebiliyor ve 0.03 saniye gibi çok kısa bir sürede netleme yapabiliyor. Cihazda optik imaj sabitleyicide mevcut. Kamera arabirimi ise çok zengin. Arabirim; yavaş çekim, panaroma, gece modu, düşük ışık ve HDR gibi pek çok özelliğe sahip.

Zenfone 3’ün kamerasında yaşadığımız birkaç sıkıntıyı da sizlerle paylaşmak isteriz. Düşük ışık veya gece çekimlerinde zaman zaman odaklama problemleri yaşanıyor. Ayrıca OIS’ten beklediğimiz verimide alamadık fakat bulunduğu segment içerisinde Zenfone 3’ü değerlendirmek gerekirse gayet başarılı ve kullanıcısını mutlu edecek bir kameraya sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Cihazın ön kamerası ise 8 megapikseel çözünürlüğünde ve geniş açılı. Gayet memnun kaldığımız ön kamerada zengin özelliklere sahip. Otofokus, gece modu ve HDR gibi özelliklerde ön kamerada mevcut.

KAPANIŞ

Zenfone 3 pek çok ülkeye olduğu gibi bizim ülkemizede geç giriş yaptı. Bu birazcık dezavantaj yaratabilir. Cihazın fiyatına geliyor olursak 1700 lira bandında olduğunu görüyoruz. Biz sahip olduğu teknik özellikleri ile birlikte genel olarak ZenFone 3’ten memnun kaldık. Asus ZenFone 3, kullanıcısını üzmeyecek bir telefon. Eğer sizlerde orta üst segment bir akıllı telefon arıyorsanız mutlaka ZenFone 3 ailesine bir göz atın.

Asus’un ROG Oyun Serisi Dizüstü Bilgisayarları Yenilendi!