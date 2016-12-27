Asus’tan USB-C’li yeni chromebook!

Asus ile birlikte Chrome OS işletim sistemi ile hazırlanan laptopların sayısı artacağa benziyor. İşte karşınızda Asus'un yeni duyurduğu chromebook'u!

Yeni hazırlanmakta olan Chrome OS işletim sistemi için üretilen cihazların sayısı artmaya devam ediyor. Diğer firmalardan sonra bu defa da Asus yeni satışa çıkarmaya hazırlandığı Chromebook‘unu duyurdu. Üstelik bu chromebook sıradan USB bağlantısı yerine USB-C bağlantı birimi ile gelecek gibi görünüyor! İşte karşınızda ASUS C302CA kod adlı yeni chromebook!

Asus’tan USB-C Bağlantılı Yeni Dizüstü Bilgisayar

Chrome Unboxed adlı Chrome OS işletim sistemi üzerine haberler yapan sitenin duyurduğuna göre Asus hazırlamakta olduğu yeni Chromebook laptopunda USB-C bağlantı birimi kullanacak. Ayrıca dizüstü bilgisayarın intel core m3 işlemcisine sahip olduğu söyleniyor. 499 dolarlık bir fiyatlandırma ile çıkacağı düşünülen Asus’un yeni laptopu 4GB RAM ve 64GB depolama alanı barındıracak. Zaman zaman iOS işletim sisteminin masaüstü sürümü olan MacOS’a benzetilmesiyle eleştirili toplayan Chrome OS, teknoloji üreticilerinden destek almış gibi görünüyor. Bakalım Asus’un Chrome OS’lu bilgisayarı yapılan bu eleştirileri haksız çıkarmakta başarılı olabilecek mi? Yoksa bizleri MacOS cihazlara ucuz muadilli yeni laptop serileri mi bekliyor?