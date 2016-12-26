Audi Q8 Tüm SUV Modellerine Damga Vuracak!

Araç üretici firmalar dikeyinde küresel bir marka haline gelen Audi, Q8 modelini dünyaya sunmaya hazırlanıyor. İşte Audi Q8 hakkında ki son gelişmeler.

Araç üretici firmalar dikeyinde küresel bir marka haline gelen, ürettiği modeller ile kendi segmentinde bulunan diğer markalara karşı ciddi bir satış grafiği yakalayan Audi, SUV tarzı araçlar özelinde Q8 modeli ile dünyaya damga vurmaya hazırlanıyor. Türkiye’de oldukça fazla satılan SUV modeli araçların satıldığı ele alınırsa, Audi hem Türkiye’de hem de dünyada Q8 modeli ile farklı bir pencere açmaya hazırlanıyor.

Mercedes-Benz ve Audi ile BMW SUV MODELİ ARAÇ PAZARI ÜZERİNDE YOĞUNLAŞIYOR

Her üçü Almanya menşeli olan burada ki fabrikalarda üstün teknolojiler ile donatılan Mercedes-Benz, Audi ve BMW 2017 yılı ile birlikte SUV modeli araç pazarında daha etkin bir rol üstlenmek için yoğun bir çalışma gerçekleştirirken, Audi, Kuzey Amerika’da düzenlenecek olan Uluslararası Auto Show’da Q8’nin lansmanını gerçekleştirmeyi hedefliyor. Otomobil mühendisleri yeni seri Q8’nin bir SUV modeline oranla ciddi bir tork ve beygir sayısı olabileceğine dikkat çekerken, seri üretiminde yakın ilgili fuar çalışmalarından sonra başlayacağının altını çiziyor. Audi’nin Q8 modelini tanıttığı Uluslararası Auto Show fuarının yakından takipçisi olup, gelişmeleri sizinle paylaşacağız.