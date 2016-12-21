Technolat > Mobil > BlackBerry Telefon Üretimini Bıraktı, Otomobil Üretmeye Hazırlanıyor!
21.12.2016 12:00 Yazar:

BlackBerry Telefon Üretimini Bıraktı, Otomobil Üretmeye Hazırlanıyor!

Geçmiş dönemin telefon üretici firmalar dikeyinde bulunan BlackBerry mobilden çekildiğini açıklamıştı. BlackBerry şimdi ise otonom araç üretmeye hazırlanıyor!

Geçmiş dönemlerde telefon üretici firmaların bulunduğu pazar dikeyinde ciddi bir konumu bulunan ve sektörün öncülerinden biri olan BlackBerry, yeni nesil akıllı telefonlarda istediği başarı grafiğini yakalayamamış ve mobil pazardan çekildiğini, ilgili fabrikalarının ise tamamen kapandığını açıklamıştı. Bu defa küresel otonom pazarda teknolojisini konuşturmaya hazırlanan BlackBerry, Otonom Araç İnovasyon Merkezi (AVIC), Waterloo, PolySync Üniversitesi ve Renesas ile bir konsorsiyum kurarak, başlangıç adımlarını hızlandırdı. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden olan Kanada’nın başkenti olan Ottawa eyaletinde merkezini kuran BlackBerry sektöre tecrübesini aktarmakta kararlı.

KANADA HÜKÜMETİ BLACKBERRY’NİN OTOMOBİL ÜRETİMİNİ DESTEKLİYOR

Diğer taraftan otomobil üretmeye hazırlanan BlackBerry’i Kanada hükümeti de yoğun bir şekilde desteklemeye devam ediyor. Sürecin başlangıç töreninde konuşan genç başbakan Justin Tredau, BlackBerry’nin bu girişiminin Kanada için de büyük bir faydalıklar silsilesi oluşturacağına dikkat çekerek, bu sayede çok sayıda istihdam sağlanacağını ve Kanada’nın sürücüsüz otomobil üretiminde kendini gösteren, teknolojisini gösteren bir ülke konuma geleceğinin altını çizdi. BlackBerry bu girişim ile birlikte mobil pazardaki eski rakipleri Google, Apple ve Samsung gibi firmalara otonom araç üretiminde de rakip olacak. Technolat.com editörleri olarak, otonom araç üretiminde ki firmaların hareketlerini yakından takip etmeye devam edeceğiz.
Kategoriler: Mobil Otomobil Teknoloji Haberleri
Etiketler: apple BlackBerry google kanada otonom araç samsung sürücüsüz otomobil üretim
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