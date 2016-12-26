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BTK: Milli ve Yerli Türk ‘Beyaz Hacker’ Ordusu Kuruyor

26.12.2016 12:00 / Yazar:

BTK Türkiye’nin maruz kaldığı siber saldırılara dikkat çekerek, milli ve yerli Türk ‘Beyaz Hacker’ ordusunun kurulacağını duyurdu. İşte ‘Beyaz Hackerlar’!

Türk vatandaşlarının bilgisayarlarının ve mobil cihazlarının 15 Temmuz saldırılarının yaşandığı geceden sonra yüzde 45 oranında daha fazla siber saldırıya uğradığını ve genel anlamda ise devlet kurumlarının 2016 yılının son çeyreği ile birlikte 3 kat daha fazla siber saldırı aldığını vurgulayan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), bu saldırıların önüne geçebilmek için milli ve yerli Türk ‘Beyaz Hacker’ ordusunun kurulması için düğmeye bastı. Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde oluşturulacak olan ‘Beyaz Hacker’ grubuna ise olağanüstü imkânlar sağlanacak ve Türkiye’nin internet güvenliğinin sağlanması hedeflenecek.

MİLLİ VE YERLİ TÜRK ‘BEYAZ HACKERKAR’ 6 İLE 10 BİN LİRA ARASINDA MAAŞ ALACAK

Her türlü yazılım ve kodlama dillerinde kendini geliştirmiş, internet güvenliği tecrübelerini Türkiye’nin siber güvenliğini sağlamak için kullanacak olan, bilgisayar dâhisi gençlerin oluşturacağı ‘Beyaz Hackerlara’ sağlanan olanak ise üst düzey şekilde olacak. ‘Beyaz Hackerlara’ aylık 6 ile 10 bin lira arasında maaş verilmesi beklenirken, başvurular resmi duyuru ile birlikte [email protected] e-mail adresine yapılabilecek.
Kategoriler: Bizden Haberler Teknoloji Haberleri
Etiketler: başvuru beyaz hacker btk maaş siber saldırı türk hacker Türkiye
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