Djay Pro Şimdi de iPhone’da!

Algoriddim isimli DJ uygulaması iPhone'da yeni sürümüne kavuştu. İşte karşınızda iPhone telefonunuzdan Dj'lik yapabileceğiniz Djay Pro uygulaması!

Yaklaşık 1 yıl önce markete sürülen Algoriddim isimli DJ uygulaması, yeni sürümünü iOS markete yani iPhone telefonlara getirdi. İşte iyi bir DJ olmak için gereken tüm tecrübeyi ve donanımı tek bir sanal uygulamada toplayan ve iPhone ile %100 uyumlu çalışan Djay Pro uygulaması!

DJ Olmak İsteyenler İçin DJ Uygulaması ( iPhone )

Eğer DJ‘liğe ve elektronik müziğe biraz ilginiz varsa telefonunuzda mutlaka DJ uygulamaları bulunuyordur. Ancak Djay Pro uygulaması yenilikçi özelllikleri ile diğer tüm programlardan ayrılıyor. iPhone desteğini kısa bir süre önce kazanan iddialı DJ uygulaması, önceki versiyonunda bulunan 4 parçayı destekleme özelliğine artı olarak video özelliği de kazandı. Bu gibi özellikleri ile DJ olmak isteyenler kadar en az DJ’ler tarafından da tercih edilmeyi başaran bir uygulama olan Djay Pro uygulamasını iPhone’da kullanabilmek için en az iPhone 5 seviyesinde bir telefona sahip olmanız gerekiyor. Bakalım iPhone kullanıcıları 4.99 dolarlık fiyatı ile Djay Pro uygulamasına rağbet gösterecek mi?