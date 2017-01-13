Ece Seçkin’in Olsun Klibi YouTube’da!

Ünlü ve genç sanatçı Ece Seçkin'in yeni klibi YouTube üzerinde yayınlandı. İşte Ece Seçkin'in Olsun parçası için YouTube'da yayınlanan klibi ve detayları!

Genç şarkıcı Ece Seçkin’in yeni klibi YouTube netd kanalı üzerinde yayınlandı. Ece Seçkin’in YouTube’da yayınlanan yeni klibi geçtiğimiz Temmuz ayında piyasaya çıkan Zamanım Yok isimli albümün Olsun isimli şarkısı için çekildi.

Ece Seçkin’in bugün yayınlanan Olsun klibinin yönetmenliğini Murad Küçük yaptı. Olsun şarkısının düzenlemesini ise Mustafa Ceceli yapmıştı. Şarkının söz ve müziği de Gülden Mutlu’ya ait.

Ece Seçkin Olsun Şarkı Sözleri

Uzadı günler, uzadı geceler

Saymadım, bir saatten sonra

Doydum doydum, usandım

Kapalı kapılar, denedim, zorladım açamadım

Olsun olsun, sana bağladım

Ah benim o gözünün içine bakarken kendimi kaybettiğim sevgilim

Unutuluyor mu böyle bitince söyle bari ben de bileyim

Yandım, seni serin tutar mı gittiğin yerler?

Kandım, seni de inandırsın seveceğin eller

Zamanım Yok’un Diğer Bir Parçası “Adeyyo”

Çıktığı günden beri dillerden düşmeyen Adeyyo parçasının YouTube üzerinde yayınlanan klibi ise şu anda 100 milyon izlenmeyi geçmiş durumda. Adeyyo çıktığı günden beri hızlı bir şekilde izlenme sayısını yükseltiyor. Bakalım Ece Seçkin’in aynı albümünün diğer bir parçası olan Olsun şarkısının klibi YouTube üzerinde ne kadarlık bir izlenme sayısına ulaşacak?

Ece Seçkin-Olsun klibi:

Sizler Ece Seçkin’in Olsun şarkısını ve yeni klibini nasıl buldunuz?