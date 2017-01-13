Technolat > Magazin > Ece Seçkin’in Olsun Klibi YouTube’da!

Ece Seçkin’in Olsun Klibi YouTube’da!

13.01.2017 15:13 / Yazar:

Ünlü ve genç sanatçı Ece Seçkin'in yeni klibi YouTube üzerinde yayınlandı. İşte Ece Seçkin'in Olsun parçası için YouTube'da yayınlanan klibi ve detayları!

Genç şarkıcı Ece Seçkin’in yeni klibi YouTube netd kanalı üzerinde yayınlandı. Ece Seçkin’in YouTube’da yayınlanan yeni klibi geçtiğimiz Temmuz ayında piyasaya çıkan Zamanım Yok isimli albümün Olsun isimli şarkısı için çekildi.

Ece Seçkin’in bugün yayınlanan Olsun klibinin yönetmenliğini Murad Küçük yaptı. Olsun şarkısının düzenlemesini ise Mustafa Ceceli yapmıştı. Şarkının söz ve müziği de Gülden Mutlu’ya ait.

Ece Seçkin Olsun Şarkı Sözleri
Uzadı günler, uzadı geceler
Saymadım, bir saatten sonra
Doydum doydum, usandım
Kapalı kapılar, denedim, zorladım açamadım
Olsun olsun, sana bağladım
Ah benim o gözünün içine bakarken kendimi kaybettiğim sevgilim
Unutuluyor mu böyle bitince söyle bari ben de bileyim
Yandım, seni serin tutar mı gittiğin yerler?
Kandım, seni de inandırsın seveceğin eller

Zamanım Yok’un Diğer Bir Parçası “Adeyyo”

Çıktığı günden beri dillerden düşmeyen Adeyyo parçasının YouTube üzerinde yayınlanan klibi ise şu anda 100 milyon izlenmeyi geçmiş durumda. Adeyyo çıktığı günden beri hızlı bir şekilde izlenme sayısını yükseltiyor. Bakalım Ece Seçkin’in aynı albümünün diğer bir parçası olan Olsun şarkısının klibi YouTube üzerinde ne kadarlık bir izlenme sayısına ulaşacak?

Ece Seçkin-Olsun klibi:

Sizler Ece Seçkin’in Olsun şarkısını ve yeni klibini nasıl buldunuz?

Kategoriler: Magazin
Etiketler: adeyyo ece seçkin klip müzik olsun şarkı YouTube
YouTube Yıldızının Yaptığı Şakayı Beyaz TV Gerçek Sandı!

YouTube’da şaka ve oyun videoları çeken bir yayıncının yaptığı şaka ülkemizde haber kanalları tarafından gerçekmiş gibi yayınlandı! İşte o YouTube videosu!
WhatsApp, Facebook, Twitter ve Youtube’a ‘IŞİD’ Engeli! (23 Aralık 2016)

Türkiye’de WhatsApp, Facebook, Twitter ve Youtube’a neden giremiyorum diyenler için neden belli oldu, sosyal ağlara engel gelmesinin nedeni ‘IŞİD’ videosu.
YouTube Yıldızı Arapça Konuştuğu İçin Uçaktan Kovuldu!

YouTube yayıncısı Adam Salih’in başına inanılmaz bir olay geldi. Ünlü YouTube yıldızı arapça konuştuğu gerekçesi ile bindiği uçaktan çıkarıldı!
YouTube’da Amerikalı Seçmenlerin Videosu Fırtına Gibi Esiyor

YouTube’da Amerikan başkan seçimlerinin etkisi hala devam ediyor. Aralarında ünlülerinde bulunduğu bir video çeken seçmenler YouTube’da zirveye oturdu!