Ekşisözlük’te Pink Floyd’un MFÖ’den Arak Yaptığı Konuşuluyor!

Genelde gündem olayların konuşulduğu platform olan Ekşisözlük'te şimdi de müzik konuşuluyor. İşte Ekşisözlük'te gündem entry'leri arasına giren iddia!

Ülkemizde her kesimin çok sevdiği efsanevi gruplardan birisi olan MFÖ‘nün bir ordayım bir burda isimli şarkısı ekşisözlük‘te olay oldu. Piflo isimli kullanıcının yaptığı tespite göre söz konusu şarkı Pink Floyd’un learning to fly isimli şarkısına oldukça fazla benziyor. Ekşisözlükte ortaya koyulan benzerliğin en çok dikkat çeken kısmı ise MFÖ‘nün bir ordayım bir burda adlı şarkısını Pink Floyd’un learning to fly şarkısından daha önce yapmış olması!

Pink Floyd, MFÖ’nün şarkısını mı arakladı?

Evet ekşisözlükte tam olarak bu sözlerle ifade edilen tespiti yapan kullanıcının gönderisi gece geç saatlerde girilmesine rağmen oldukça destek gördü. O halde iki şarkıya bir göz atalım.

Azıcık müzik ile arası iyi olan birisinin de fark edebileceği gibi iki şarkının altyapıları oldukça benziyor. Yani en azından bizim düşüncemize göre ekşisözlük‘te girilen söz konusu entry oldukça iyi bir tespit. İlk 25 saniyede bile kendini belli eden benzerlik; belki Pink Floyd bu eseri MFÖ‘den sonra çıkarmış olsa bu kadar dikkat çekmeyecekti ancak Pink Floyd Learning to fly isimli şarkıyı MFÖ’den tam 1 sene sonra yayınlamış. Hatırlarsanız daha önce Adele’in Ahmet Kaya şarkısını “arak”laması oldukça tepki toplamıştı. Bakalım Pink Floyd’da aynı tepkileri toplayacak mı? Ekşisözlük’te MFÖ ve Pink Floyd ile ilgili yazılan diğer gönderileri de bu linkten okuyabilirsiniz.