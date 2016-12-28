Facebook, Google ve Twitter IŞİD Davasına Dahil Edildi

Facebook, Google ve Twitter IŞİD ile mücadele kapsamında açılan davaya dahil edildi. İşte Facebook, Google ve Twitter’ın IŞİD davasına alınmasının nedeni!

Küresel anlamda internet platformları arasında en çok ziyaretçi alan sitelerden ve sosyal paylaşım platformlarından olan Facebook, Google ve Twitter IŞİD ile mücadele noktasında açılan hukuk mücadelesine dahil edildi. IŞİD davasına dahil olması yönünde istekte bulunanlar Florida’daki bir gece kulübü olan Pulse barının mağdurları oldu. Saldırının mağdurları bu isteğe gerekçe olarak katili etkileyen Google, Facebook ve Twitter’da bulunan online içerikleri işaret etti. IŞİD’in kendi propagandasını yapmak için bu internet sitelerini rahatça kullanabildiği iddia edilirken, resmi müracaat ile birlikte ABD Doğu Michigan Bölge Mahkemesinde dava süreci başlamış oldu.

‘IŞİD MENSUBU TERÖRİSTLER FACEBOOK, TWITTER VE GOOGLE ÜZERİNDEN MADDİ FON SAĞLIYOR’

Pulse saldırısı mağduru davacılar, özel bir gazeteye verdiği demeçte IŞİD mensubu teröristlerin Facebook, Twitter ve Google üzerinden yaptığı propaganda ile birlikte kendilerine maddi fon sağladığı yönünde de iddialarda bulunurken şu ifadeleri kaydettiler, “Haziran 2016’da gerçekleşen terör saldırısına baktığımızda 53 kişinin yaralandığını ve 49 kişinin hayatını kaybettiğini hepimiz biliyoruz. Bu saldırılar kabul edilemez şekilde insanlık dışı, bizler Facebook, Google ve Twitter’ın buna dolaylı yönden dahi olsa çanak tuttuğunu bir şekilde bu teröristlerin işlerine yarayacak iş ve işlemlerde bulunduğunu düşünüyoruz, dolayısı ile hukuki süreci başlattık”