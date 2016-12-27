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Facebook güvendeyim özelliği yanlışlıkla aktiflendi!

27.12.2016 23:21 / Yazar:

Facebook'un yeni tanıttığı güvendeyim özelliği gereksiz paniğe sebep oldu. Tayland'da patlama olmamasına rağmen özelliğin aktiflenmesi tedirginlik uyandırdı!

Bu yıl tanıtılan ve Facebook‘ta kullanıcıların olası doğal afet ve terör saldırıları gibi olaylara karşın iletişimini hızlı bir şekilde yapmayı amaçlıyan “Güvendeyim” özelliği oldukça aktif bir şekilde kullanılıyordu ki bugün gereksiz yere halkta büyük bir tedirginliğe neden oldu. Tayland‘da herhangi bir patlama olmamasına rağmen Facebook’ta aktifleşen güvendeyim butonu yüzünden Tayland halkı büyük telaş yaşadı. İşte Facebook‘un kendi algoritması yüzünden halkı telaşa sokan güvendeyim özelliği!

Facebook Güvendeyim Özelliği Bu Defa Yanıldı!


Ülkemizde de ne yazık ki şu sıralar yaşanan terör olayları sıklığı nedeniyle oldukça fazla kullanılan facebook özelliği “güvendeyim” bu defa yanıldı. Tayland’da 2015 yılında yaşanan patlamayı şimdi olmuş gibi algılayan Facebook algoritması yüzünden halk büyük bir paniğe kapıldı. Facebook‘un 1 saat içersinde farkettiği büyük hata farkedilir edilmez düzeltilse de halk tarafında endişe uyandırmasının önüne geçemedi. Bakalım yaşanan bu sıkıntı yüzünden güvendeyim özelliği iptal mi edilecek yoksa yayın hayatına devam mı edecek?
Kategoriler: İnternet Teknoloji Haberleri
Etiketler: aktiflendi butonu facebook güvendeyim özelliği yanlış
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