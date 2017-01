Facebook Hurafelerine Bir Yenisi Eklendi : Yarın Teslim Tarihi

Resmileşti dikkatten sonra Facebook'ta şimdi de nur topu gibi yeni bir hurafemiz var. Yarın teslim tarihi ile başlayan gönderi hakkında bilinmesi gerekenler!

Tam metni; ” Paylaştığımız herşey, yarın herkese açık olacakmış. Silinmiş veya izinsiz olan mesajlar bile. Sadece bir bitti ve önlem almak her zaman için tercih edilir.. Kanal 13 Facebook’ta gizlilik konusunda konuşmuşlar. (Facebook’u veya Facebook’a fotoğraf, bilgi, mesaj ve gönderiler, hem geçmiş hemde gelecekte kullanmak için facebook izni ile herhangi bir tarafa izin vermem..) Bu ifade ile Facebook ‘a, bu profili ve /veya içeriği doğrultusunda bana karşı herhangi bir eylem alabilmesi kesinlikle yasaktır.. Gizlilik ihlali ve yasası, yasalar tarafından ceza (1_308_1_1_103 308_103 ve Roma tüzüğü…) Not ;Facebook artık kamu taraf.. Tüm üyelerin bu şekilde bir not göndermesi gerekiyor.. İsterseniz bu sürümü kopyalayıp koyun.. Böyle bir ifadeyi en az bir kez yayınla, Teknik olarak fotoğraflar . Paylaş kopyala ama kendi adınız olsun…. Güvenliğiniz için…” şeklinde olan yeni Facebook yarın teslim tarihi hurafesi önceden olduğu gibi bazı sosyal medya kullanıcılarını ağına düşürmeyi başardı. Her zamanki gibi paylaş kopyala ve ismini yaz gibi önergeler ile bitirilen Facebook gönderisinin kim tarafından kaleme alındığı ise henüz bilinmiyor.

Facebook Yarın Teslim Tarihi Hurafesi

Artık resmileşti dikkat trolüne oldukça benzeyen “Yarın Teslim Tarihi” gibi yeni bir Facebook hurafemiz var. Ve bu hurafe üstelik roma tüzüğü gibi değişik kaynaklarla süslenmiş. Elbette Facebook‘ta paylaşacağınız bir gönderi resmi bir nitelik taşımıyor. Hatırlarsanız daha önce yaşadığımız resmileşti dikkat trolü, Mark Zuckerberg’in bile dikkatini çekmiş ve Facebook’un sahibini açıklama yapmak zorunda bırakmıştı. Umarız bu hurafe Mark’in kulağına gitmeden kısa süre içerisinde internet çöplüğü gönderiler arasına karışır!