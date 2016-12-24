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24.12.2016 16:04 Yazar:

Facebook Messenger’a yeni bir özellik eklendi!

Facebook, mesajlaşma hizmeti Messenger'a yeni bir özellik ekledi. İşte Facebook Messenger'a eklenen ve grup konuşmaları için gelen o özelliğin detayları!

Facebook yine yapacağını yaptı. Yenilikler konusunda teknoloji dünyasını yakından takip eden Facebook, Messenger’a yeni bir özellik ekledi. Bu durum, mesajlaşma ve sosyal medya ile ilgili ezberleri bozabilir. Facebook, Messenger kullanıcısı kişilerin uzun bir süredir dile getirdikleri “grup içi video sohbet” taleplerini değerlendirmeye aldıklarını açıkladı.

Facebook Messenger’da videolu grup sohbetini başlatmak ise son derece kolay olacak. Bunun için kullanıcı, önce grup sohbetine giriyor ya da kendisi bir sohbet başlatıyor. Daha sonra ekrandaki kamera simgesine dokunarak videolu sohbeti başlatmış oluyor. Yayındaki diğer tüm kullanıcılar, o sırada video yayını yapmakta olan kullanıcıları görebiliyor.

Messenger grup video sohbetine 50 kişi birden katılabiliyor. İş toplantıları, toplu organizasyonlar ve hatta toplu iş görüşmeleri gibi konularda oldukça fazla talep edilecek gibi duran bu yeni uygulama, 7’den 70’e pek çok kişinin işine yarayacak gibi görünüyor. Uygulama ekranında yalnızca 6 kişinin videosunun görüntülenebildiğini ekleyelim. Ekrandakilerden hangisinin sesinin hoparlöre verileceği ya da 50 kişiye dair dosyalamaların nasıl yapılacağı gibi sorular kafaları kurcalamakla birlikte, kullanıcı deneyimleri ile bu durumlar netlik kazanacak.

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Kategoriler: İnternet Teknoloji Haberleri
Etiketler: facebook Facebook Messenger görüntülü görüşme grup Güncelleme video
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