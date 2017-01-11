Facebook, videolarda reklam gösterimine başlıyor!

Facebook, iddialara göre videolarında reklamlara yer vermeye başlayacak. Peki Facebook nasıl bir reklam gösterim modeli kullanacak? İşte detaylar!

Bazı kaynaklardan gelen bilgilere göre sosyal medya devi Facebook, video ortalarında reklam gösterimi için çalışmalar yapıyor olabilir. Ancak bu bilgilere göre Facebook her videoda reklam yayınlamayacak, reklam yayınlanacak videolar için bazı şartlar olacak.

Facebook Videolarında Reklamlar Nasıl Olacak?

Facebook’un videolarında göstermeyi planlandığı iddia edilen reklamlar, 90 saniye ve üzeri videolarda 20.saniyeden sonra gösterilecekler. Facebook’un planladığı iddia edilen video ortası reklam modeli, internette alışkın olunan video başı ve video sonu reklamlara göre daha çok ilgi çekiyor. Bunun nedeni ise videoların içeriğini merak eden kullanıcıların, video ortası reklamları izlemeye bir nevi zorlanmaları olarak değerlendiriliyor. Facebook’un reklamlardan kullanıcılara vereceği gelir payı ise yüzde 55 oranında olacak.

Facebook başkan yardımcısı Dan Rose bu konuyla ilgili geçtiğimiz yıl Poynter ile yaptığı röportajında Facebook’un, canlı yayınlar dışındaki normal videolara 2017’nin ilk aylarında reklam gösterimi getirmek için çalışmalar yaptığının da sinyallerini vermişti.

Bakalım iddia edilen ve aktarılan bütün bu bilgilerin önümüzdeki dönemde Facebook üzerinde bir yansıması olacak mı? Merakla bekliyoruz.