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21.12.2016 08:00 Yazar:

Facebook’a Beklenen Yeni Bir Buton Daha Geliyor!

Facebook’un yazılım mühendisleri kullanıcılarından gelen yoğun şikayetler üzerine Facebook’a yeni entegre edeceği bir butonu kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Facebook’un yazılım mühendisleri kullanıcılarından gelen yoğun şikayetler ve öneriler üzerine Facebook’a yeni entegre edeceği bir butonu kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Buna göre bu yeni buton ile birlikte kullanıcıların etik olmayan bir şekilde Facebook dışı yönlendirilmelerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Adı ‘yalan haber’ olan yeni butonun, habercilik adı altında yayın yapan platformlara karşı bir yaptırım olarak değerlendiren yazılım uzmanları, bu tarz güncellemelerin Facebook dışı yönlendirmeler için daha güvenli bir önlem olduğunun altını çiziyorlar.

FACEBOOK, 2016’NIN SON ÇEYREĞİNDE DE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım platformu olan Facebook, benzeri diğer sosyal paylaşım platformlarına göre büyüme çizgisini korumaya devam ediyor. 2016’nın son çeyreği ile birlikte çok ciddi zararlar yaşadığına dair haberler yapılan Twitter, yatırımlarında da kaybetmeye devam ediyor. Öyle ki ‘Vine’ uygulamasını kapatma kararı alan şirket, an itibariyle Periscope uygulaması ile de istediği trendi tam olarak yakalamış değil. Her ne kadar şirketin CEO’su Jack Dorsey bu tür değerlendirmelerin doğruluğu hakkında tepki göstermiş olsa da, halka arz edilen hisselere bakıldığında da 2016 yılında bir düşüş olduğu görülüyor.
Kategoriler: Teknoloji Haberleri
Etiketler: facebook Güncelleme Twitter yalan haber yeni buton
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