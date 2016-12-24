Facebook’a mutlu yıllar yazınca havai fişek patlıyor!

Facebook kullanıcılarına ilginç sürpriz hazırladı. Artık Facebook'ta herhangi bir gönderinin altında "Mutlu Yıllar" yazınca ekranda havai fişek patlıyor!

Sosyal medyanın liderleri olan Facebook kullanıcıları için basit ama güzel bir yeni yıl hediyesi hazırladı. An itibariyle Facebook’ta herhangi bir gönderinin altına “Mutlu Yıllar” yazınca ekranımızda havai fişekler patlıyor! Üstelik bu sürpriz tahmin ettiğiniz gibi diğer tüm dillerde de geçerli. İşte Facebook‘un basit ama güzel yeni yıl hediyesi!

Facebook mutlu yıllar yazanları havai fişek ile karşılıyor



Sık sık özel günlerde küçük doneler yaparak kullanıcılarının ilgisini çeken Facebook bu defa gönderilerin altına mutlu yıllar yazan kullanıcılarını sevindiriyor. Yukarıda görebileceğiniz gibi bu olay ilk başta trol amaçlı olduğu düşünülse de denediğinizde gerçekten havai fişek patladığını göreceksiniz. Ayrıca diğer tüm dillerde de ( Bonne année,Feliz ano novo,Selamat Tahun Baru,Happy new year gibi ) yazılınca da aynı efekt ile karşılaşıyoruz. Peki sizler Facebook’un mutlu yıllar sürprizini nasıl buldunuz?