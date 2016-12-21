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21.12.2016 11:00 Yazar:

Facebook’a WhatsApp Özelliği Geldi!

Facebook, Messenger uygulamasına WhatsApp’ta olan bir özelliği yeni güncellemesinde sundu. İşte Facebook Messenger ve WhatsApp’ın ortak özelliği.

2016’nın son çeyreği ile birlikte büyüme hızını korumaya devam eden ve sosyal paylaşım platformları özelinde, ziyaretçi sayısı ile lider konumda bulunan Facebook, yeni güncelleme ile birlikte kullanıcılarına daha iyi bir iletişim deneyimi yaşatmak için çözümler üretiyor. Son olarak Twitter’ın Periscope uygulamasında olan canlı yayın özelliğini siteye entegre eden Facebook yazılım mühendisleri, bu defa şirketlerinin bünyesinde olan WhatsApp’taki bir özelliği Messenger uygulamalarında kullanıma açtı.

FACEBOOK MESSENGER, GRUP SOHBETİ VE GRUP VİDEO KONFERANSI KULLANICILARINA TANITTI

Facebook yazılım mühendisleri, Messenger uygulamasında WhatsApp’taki gibi grup sohbetinde iyileştirmeler yaptığını açıklarken, artık kullanıcıların 50 kişiye kadar aynı anda sohbet edebileceğini diğer taraftan 6 kullanıcıya kadarda video konferans halinde görüşme gerçekleştirilebileceğini ifade etti. 50 kişiyle sohbet sırasında da 6 kişinin video konferansa da devam edebileceğini belirten yetkililer, video konferans yoluyla bağlanmayanların isterlerse yazılı olarak, isterlerse emojiler ile hatta GIF aracılığı ile de sohbete katılabileceklerini belirtti. Son olarak 3D maskeler, stil transferleri, çerçeveler, tuvaller, sanat ve çıkartmaları da Facebook Messenger’a yeni güncelleme ile birlikte gelmiş bulunuyor.
Kategoriler: İnternet Teknoloji Haberleri WhatsApp
Etiketler: facebook grup video Messenger video konferans WhatsApp yeni özellik
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