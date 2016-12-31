Facebook’ta mutlu yıllar yazısı mavi oluyor!

Facebook'ta bir günlüğüne olmak şartıyla mutlu yıllar yazınca yazı rengi mavi oluyor. İşte Facebook'un havai fişekten sonra hazırlamış olduğu yeni yıl hediyesi!

Facebook yeni yılımızı kutlamaya çeşitli yollar ile devam ediyor. Daha önce mutlu yıllar ve bunu çeşitli dillerde yazınca havai fişek animasyonu patlatan Facebook bunla yetinmeyip sosyal medya severler için daha farklı bir sürpriz hazırladı. İşte Facebook’taki kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından fark edilen o değişiklik!

Facebook Mutlu Yıllar Kutlaması Bitmek Bilmiyor!

An itibariyle Facebook‘ta bir gönderiye “Mutlu Yıllar” yazdığımız zaman yukardaki resimdeki gibi mavi yazı rengine bürünüyor. Ayrıca mutlu yıllar yazısı birçok dili kapsadığı gibi üzerine tıklayınca havai fişek de patlıyor. Bu sene yeni yılımızı çeşitli yollarla kutlayıp kullanıcılarını neşelendirmek isteyen Facebook bu çabası ile başarılı oldu mu bilinmez ancak kullanıcılar tarafından uzun süre konuşulacağa benziyor. Ayrıca belirtmek istiyoruz ki Facebook ile ilgili yaptığımız bu iki haber kesinlikle trol değildir. Deneyince göreceksiniz 🙂 O halde ne bekliyorsunuz hemen facebook’a girip bir gönderiye mutlu yıllar yazın ve havai fişekleri patlatın!