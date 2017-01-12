Facebook’un yeni zamazingosu: Oyun şöyle oynanıyor

Facebook'da şu sıralar yarın teslim tarihinden sonra yeni bir akım başladı. İşte oyun şöyle oynanıyor başlığı altında yapılan etkinlik ile ilgili detaylar!

Geçtiğimiz gün Facebook‘ta kısa süre içinde yok olan yarın teslim tarihi olayından sonra bu defa da Oyun şöyle oynanıyor gibi bir aktivite ile karşı karşıyayız. Durun hemen sinirlenmeyin bu defa girilen gönderi hurafe kategorisinde değil. Minik bir oyun olarak nitelendirdiğimiz oyun şöyle oynanıyor isimli gönderi tam olarak şöyle:

Facebook kullanıcıları aralarında oyun şöyle oynanıyor isimli bir oyun oynamaya başladı

“oyun şöyle oynanıyor: aşağıdaki sorunun cevabını bulursan bana özel mesajla bildireceksin. eğer cevabın yanlış olursa ben sana bir kişi adı veriyorum ve bir gün o kişinin resmini koyuyorsun profil resmi olarak. eğer doğru cevap verirsen adını yorumlar kısmına yazacağım.

sabah 7. yatağında uyuyorsun ve zilin çaldığını duyuyorsun. annen ve baban sana kahvaltıya geldi. evde ekmek, süt, reçel ve meyve suyu var. ilk açacağın şey ne olur? cevabı bana özel mesajla göndermeyi unutma”

Şeklinde bir gönderi ile başlayan akım hızla yayılıyor. Bakalım bu defa hurafe değil de daha farklı bir Facebook paylaşımı olan ilgili gönderi ne kadar yayılacak?