Galaxy S7 modelleri için Nougat beta güncellemesi yayınlandı!

Galaxy S7, bir süredir Android 7.0 Nougat güncellemesini beklemekteydi. Galaxy S7 sürümünün beta versiyonu olan 4.güncelleme nihayet yayınlandı.

Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge modelleri için Android 7.0 Nougat güncellemeleri ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Dördüncü Android 7.0 Nougat beta sürümü, Galaxy S7 modeli için hazır durumda. Güncelleme sonrası genel itibari ile çok büyük değişiklikler olmadığı gözlenmekle birlikte, Samsung Notes içeriğindeki değişimler beta versiyonda kendini fark ettiriyor.

Yeni beta sürümlü Samsung Notes; Galaxy Apps ve Google Play üzerinden indirilebilecek. Android 7.0 Nougat beta 4. güncelleme ile fark edilir olan bir diğer değişiklik ise Samsung Experience hakkında artık herhangi bir bildirimin bulunmuyor olması oldu. Yeni sürümde çok büyük değişiklikler ise yer almıyor.

Galaxy S7’ye gelen yeni güncellemenin boyutu toplamda 280 MB olmakla birlikte, şu an için sadece beta sürüm kullanıcıları tarafından indirime uygun durumda bulunuyor. Yeni Nougat beta için başvurunuzu yaptıysanız, yeni sürüme sahip olmak için önünüzde hiçbir engel yok demektir. Bakalım Galaxy S7’nin yeni beta sürümü beta kullanıcılarını memnun edebilecek mi?