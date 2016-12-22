Technolat > Mobil > Samsung > Galaxy S7 modelleri için Nougat beta güncellemesi yayınlandı!
22.12.2016 22:01 Yazar:

Galaxy S7 modelleri için Nougat beta güncellemesi yayınlandı!

Galaxy S7, bir süredir Android 7.0 Nougat güncellemesini beklemekteydi. Galaxy S7 sürümünün beta versiyonu olan 4.güncelleme nihayet yayınlandı.

Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge modelleri için Android 7.0 Nougat güncellemeleri ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Dördüncü Android 7.0 Nougat beta sürümü, Galaxy S7 modeli için hazır durumda. Güncelleme sonrası genel itibari ile çok büyük değişiklikler olmadığı gözlenmekle birlikte, Samsung Notes içeriğindeki değişimler beta versiyonda kendini fark ettiriyor.

Yeni beta sürümlü Samsung Notes; Galaxy Apps ve Google Play üzerinden indirilebilecek. Android 7.0 Nougat beta 4. güncelleme ile fark edilir olan bir diğer değişiklik ise Samsung Experience hakkında artık herhangi bir bildirimin bulunmuyor olması oldu.  Yeni sürümde çok büyük değişiklikler ise yer almıyor.

Galaxy S7’ye gelen yeni güncellemenin boyutu toplamda 280 MB olmakla birlikte, şu an için sadece beta sürüm kullanıcıları tarafından indirime uygun durumda bulunuyor. Yeni Nougat beta için başvurunuzu yaptıysanız, yeni sürüme sahip olmak için önünüzde hiçbir engel yok demektir. Bakalım Galaxy S7’nin yeni beta sürümü beta kullanıcılarını memnun edebilecek mi?

4.5G Uyumlu Ucuz Telefonlar Neler?
Kategoriler: Mobil Samsung Teknoloji Haberleri Yazılım
Etiketler: Android android 7.0 Android Nougat beta sürümü galaxy s7 galaxy s7 edge Güncelleme samsung
Djay Pro Şimdi de iPhone’da!

Algoriddim isimli DJ uygulaması iPhone’da yeni sürümüne kavuştu. İşte karşınızda iPhone telefonunuzdan Dj’lik yapabileceğiniz Djay Pro uygulaması!
BlackBerry Telefon Üretimini Bıraktı, Otomobil Üretmeye Hazırlanıyor!

Geçmiş dönemin telefon üretici firmalar dikeyinde bulunan BlackBerry mobilden çekildiğini açıklamıştı. BlackBerry şimdi ise otonom araç üretmeye hazırlanıyor!

Facebook’a Beklenen Yeni Bir Buton Daha Geliyor!

Facebook’un yazılım mühendisleri kullanıcılarından gelen yoğun şikayetler üzerine Facebook’a yeni entegre edeceği bir butonu kullanıma sunmaya hazırlanıyor.
Prisma Son Güncellemesini Aldı!

Bu yılın en popüler filtre uygulaması Prisma son güncellemesine kavuştu. İşte 2016’nın en popüler uygulaması Prisma’nın en yeni özelliğini kazandığı güncelleme!