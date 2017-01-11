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Göktürk 2 Uydusu Hakkında Son Gelişmeler

11.01.2017 21:20 / Yazar:

Geçtiğimiz aylarda uzaya fırlatılan milli uydumuz Göktürk 2 uydusu ile ilgili önemli bilgiler ve Göktürk 2 ile ilgili gelişmeler neler? İşte detaylar!

Bir ülkenin istihbarat konusunda bağımsız bir tutuma sahip olmasının ana noktasın hiç şüphesiz ki uydu sahibi olmasından geçmektedir. Türkiye’nin de birçok konuda ileri gidebilmesi ve savunmasını çok daha iyi bir hale getirebilmesi için uydu ve uzay teknolojileri konusunda ileriye gitmesi gerekiyor.

Göktürk 2 uydusu da tam da bu konuda kişilerin ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması için gerekli olan adımların atılmasını sağlamış bulunmaktadır. TÜBİTAK UZAY ve TAI tarafından üstlenilmiş olan bu proje ile ulusumuzun 2010’lu yıllar içerisinde sahip olmuş olduğu en önemi projelerden birine imza atılmış bulunmaktadır. Göktürk 2 uydusu fırlatıldığı andan itibaren dünyanın etrafını 21 bin kere turlamış bulunmaktadır.

Ortaya koymuş olduğu verileri de dikkate aldığımız zaman ülkemiz adına ne denli önemli bir adımın atılmış olduğunun da farkına varabilirsiniz. Göktürk 2 hakkında kişilerin dikkat etmesi gereken en önemli özelliklerden birisi de hiç şüphesiz ki yüksek bir çözünürlüğe sahip olması olarak karşımıza çıkıyor. Göktürk 2 uydusu, Türkiye Cumhuriyeti’nin uzay çalışmaları kapsamında ortaya koyulmuş olan en yüksek çözünürlüklü kameraya sahip.

Kategoriler: Bilim Haberleri Bizden Haberler Teknoloji Haberleri
Etiketler: göktürk-2 Türkiye uydu uzay
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