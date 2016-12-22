Google, önümüzdeki yıl iki akıllı saat birden duyurmaya hazırlanıyor!

Google'ın 2017 yılında duyuracağı 2 adet amiral gemisi akıllı saatlerinde aynı zamanda ilk defa Android Wear 2 kullanılacak! İşte Google'ın akıllı saatleri!

Google‘ın ürün müdürü Jeff Chang’a göre, ünlü firma 2017’nin ilk çeyreğinde akıllı saat kategorisinde iki yeni amiral gemisini piyasaya sürecek. Verge ekibinin yaptığı özel bir röportajda Chang, yeni akıllı saatlerin Android Wear 2.0 uyumlu ilk cihazlar olacağını söylemiş. İşte Andorid Wear 2.0 destekli olacak diğer tüm akıllı saatler!

Google, Android Wear 2.0’ı tanıtmaya hazırlanıyor

Yeni tanıtılacak olan iki yeni google marka akıllı saatle birlikte gelecek olan Android Wear 2.0 tahmin ettiğiniz üzere birçok akıllı saat tarafından desteklenecek. Bu akıllı saatlerden başlıcaları Moto 360 Gen 2, LG Watch Urbane 2.Sürüm, LG Watch Urbane, LG G Watch R, Polar M600, Casio, Nixon, Huawei Watch, Asus ZenWatch 2 ve Asus ZenWatch 3. Yeni google akıllı saatlerin piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra bu cihazların da Android Wear 2 güncellemesi alacağı düşünülüyor. Bakalım Google akıllı saat atağında başarılı olup diğer markaların önüne geçebilecek mi? Bu arada tanıtılacak olan akıllı saatlerin Pixel ve Pixel XL telefonları ile bağlantısının bulunmadığı söyleniyor.