Google Play Store’da Binlerce Uygulama Silinecek

Android işletim sistemli telefonların marketi Play Store’da Google denetimler gerçekleştirecek, denetim sonrası binlerce uygulama Play Store’dan silinecek.

2016’nın son çeyreği ile birlikte iPhone ve iPad serileri başta olmak üzere birçok ürünün uygulama marketi olan Apple Store’da geniş çaplı bir denetim yapan, bu denetimler sonrası temizlik süreci başlatarak binlerce uygulamayı, uygulama marketinden silen Apple’ın ardından Google’da görevli yazılım mühendisleri de kolları sıvadı. Buna göre Android işletim sistemli telefonların uygulama edindiği, uygulamalarını güncellediği Google Play Store 2017 yılından itibaren farklı bir hal alacak, binlerce uygulama marketlerden kaldırılacak. Burada ki amacın dolandırıcılık ve sahte uygulamaların önüne geçebilmek olduğunu belirten yetkililer, başta kullanıcıların güvenliği için bu işlemleri yapacaklarının altını çizdiler.

GOOGLE PLAY STORE’DA KULLANICILARA ZORUNLU ŞEKİLDE YORUM YAPTIRILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Özellikle yeni nesil akıllı telefonlar için oyun sunan uygulama geliştiricilerin, uygulamada ki bazı alanları kullanıcıların geçebilmesi için bir şart sunduğunu ve mobil marketlerde zorunlu olarak yorum yapmasını istediğini belirten Google mühendisleri bununla ilgili olarak da caydırıcı önlemler alınacağını vurguladılar. Google Play Geliştirici Politikasının her bir geliştirici tarafından dikkatle incelenmesi halinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmayacağını da belirten Google mühendisleri, uygulama marketlerin kullanılmasında bilinçli olma çağrısında da bulundu.