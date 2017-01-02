Google’da ‘Reina Saldırısı’ En Çok Arananlara Girdi

Google, yılbaşı gecesi Ortaköy’de bulunan gece kulübü Reina’ya yapılan saldırının en çok arananlara girdiğini açıkladı. İşte Google’un ‘Reina Saldırısı’ raporu!

Küresel anlamda dünyanın en büyük arama motoru olan Google, yılbaşı gecesi Beşiktaş Ortaköy’de bulunan gece kulübü Reina’ya yapılan terör saldırısının arama istatistiklerinde rekor kırdığına dikkat çekerek, bu aramaların İngilizce versiyonlarının da global anlamda yine bir rekor kırdığını raporunda yayınladı. Dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen insanlarında yaşamını kaybettiği terör saldırısından dolayı büyük bir üzüntü içerisinde olduğunu belirten Google yetkilileri, Türk milleti ile dayanışma içerisinde olduklarını, acılarını paylaştıklarını söyledi.

GOOGLE, RAPORUNDA REİNA SALDIRISI DIŞINDA KORSAN İÇERİKLERE DEĞİNDİ

Google, Reina saldırısının da yer aldığı raporunda artık internet platformlarında bir düzenlemeye gideceğine dikkat çekerken, kullanıcıları istemsiz bir şekilde zor durumda bırakan, yanlış yönlendiren linklerinde artık tamamen kaldırılacağını ifade etti, 2016 yılında 900 milyondan fazla içerikli bağlantının kaldırıldığının altını çizdi. Toplamda 900 milyon içerikli bağlantının kaldırılmasına rağmen 2015 yılına göre 2016 yılında toplamda yüzde yüzlük internet platformlarında artış görüldüğünü belirten Google yetkilileri, telif hakkından dolayı mağdur olanlara karşı bir çağrıda bulundu, ilgili birimlerinin hassasiyet ile bu çalışmaları yürüttüğünün vurgusunu yaptı.