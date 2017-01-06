GoPro açıkladı: Daha fazla drone üreteceğiz!

GoPro ekibi CES 2017 etkinliğinde, karma isimli drone projesini tekrar yayına almakla kalmayıp farklı drone projeleri de yürüttüklerini duyurdu!

Birçok başarıyı elinde tutan GoPro bunlarla yetinmeyip 2017’ye yeni projeler ile giriyor. Bu projelere adım atılması aynı zamanda Hero 5 satışları ile yapılan yatırımların geri dönüşünün iyi bir şekilde alındığını gösteriyor. Halbuki Karma isimli drone projesi test uçuşlardan sonra askıya alınmıştı. Fakat gelen yeni haberlere göre GoPro Karma’dan vazgeçmemiş!

GoPro Drone İşinin Peşini Bırakacağa Benzemiyor!

CES 2017‘de GoPro‘nun en çok merak edilen konusu karma drone serisi projesinin devam edip etmeyeceğiydi. CES 2017’de yapılan ropörtajlara göre GoPro Karma drone projesinden vazgeçmemiş. GoPro CEO’sunun belirttiğine göre Drone araçlara adım attıkları Karma projesi herşeyin temelini oluşturuyor. Bu nedenle drone üretmekten kolay kolay vazgeçmeyeceklerini belirten ünlü GoPro CEO’su böylelikle projenin devam edeceğini dolaylı yollardan duyurmuş oldu. Bakalım aksiyon kameraların en iyisi olarak bilinen firma olan GoPro, DJI gibi büyük rakipleri varken drone konusunda da başarılı olabilecek mi?