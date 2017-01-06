Technolat > Giyilebilir Teknoloji > GoPro açıkladı: Daha fazla drone üreteceğiz!

GoPro açıkladı: Daha fazla drone üreteceğiz!

06.01.2017 06:06 / Yazar:

GoPro ekibi CES 2017 etkinliğinde, karma isimli drone projesini tekrar yayına almakla kalmayıp farklı drone projeleri de yürüttüklerini duyurdu!

Birçok başarıyı elinde tutan GoPro bunlarla yetinmeyip 2017’ye yeni projeler ile giriyor. Bu projelere adım atılması aynı zamanda Hero 5 satışları ile yapılan yatırımların geri dönüşünün iyi bir şekilde alındığını gösteriyor. Halbuki Karma isimli drone projesi test uçuşlardan sonra askıya alınmıştı. Fakat gelen yeni haberlere göre GoPro Karma’dan vazgeçmemiş!

GoPro Drone İşinin Peşini Bırakacağa Benzemiyor!

CES 2017‘de GoPro‘nun en çok merak edilen konusu karma drone serisi projesinin devam edip etmeyeceğiydi. CES 2017’de yapılan ropörtajlara göre GoPro Karma drone projesinden vazgeçmemiş. GoPro CEO’sunun belirttiğine göre Drone araçlara adım attıkları Karma projesi herşeyin temelini oluşturuyor. Bu nedenle drone üretmekten kolay kolay vazgeçmeyeceklerini belirten ünlü GoPro CEO’su böylelikle projenin devam edeceğini dolaylı yollardan duyurmuş oldu. Bakalım aksiyon kameraların en iyisi olarak bilinen firma olan GoPro, DJI gibi büyük rakipleri varken drone konusunda da başarılı olabilecek mi?
Kategoriler: Giyilebilir Teknoloji Teknoloji Haberleri
Etiketler: ces 2017 drone gopro karma karma 2
Samsung QLED TV’ler OLED TV’den Daha İyi Olacak!

Samsung, bu gece CES 2017’de yeni QLED televizyonlarını tanıttı. İşte OLED TV’lerden daha iyi olduğu öne sürülen Samsung’un yeni QLED TV’leri!
Karşınızda Samsung’un yeni Blu-Ray oynatıcısı!

Samsung’un 2017 CES etkinliğinde tanıtacağı ürünlerinden biri daha belli oldu! İşte huzurlarınızda Samsung’un yeni yüksek kaliteli blu-ray oynatıcısı!
LG’nin yeni kulaklık seti iddialı özellikler ile geliyor!

LG firması yenilikçi ürünlerini tanıtmaya ısrarla devam ediyor. İşte karşınızda LG’nin 2017 CES’de tanıtacağı yeni kulaklık seti ve özellikleri!
İngiltere Drone Uçuşları İçin Ehliyet Getirmeyi Planlıyor!

Çağımızın büyük keşiflerinden biri olan Drone’lar bazen can sıkıcı olaylara sebep olabiliyorlar. Bunu fark eden İngiltere Drone Ehliyeti çıkarmayı planlıyor!