İngiltere Drone Uçuşları İçin Ehliyet Getirmeyi Planlıyor!

Çağımızın büyük keşiflerinden biri olan Drone'lar bazen can sıkıcı olaylara sebep olabiliyorlar. Bunu fark eden İngiltere Drone Ehliyeti çıkarmayı planlıyor!

Birleşik Krallık hükümeti, droneların yol açtığı kazaların önüne geçmek, daha düzenli ve güvenli bir uçuş ağı oluşturmak için Drone sürücülerine bir çeşit ehliyet niteliğinde serfitikasyon vermeye hazırlanıyor. Yapılan çalışma sayesinde mevcut drone pilotları düzene sokmak ve pilot adaylarını eğitmek için büyük bir adım atılacağı düşünülüyor.

İngiltere Drone Pilotlarına Özel Ehliyet Çıkarmaya Hazırlanıyor!



İngiltere‘de 250 gram ve daha fazla ağırlığa sahip olan dronelar için serfitikasyon zorunluluğu geliyor. Geçtiğimiz 2016 yılında izinsiz ve yasaklı hava sahalarında yapılan drone uçuşları nedeniyle oldukça sıkıntı yaşayan İngiltere hükümeti bu sorunları çıkaracakları ehliyet ile çözmeyi düşünüyor. Örneğin DJI Mavic + GoPro ile uçuş yapmak isteyen amatör bir drone pilotu 743 gram ağırlığa ulaştığı için ehliyet almak zorunda kalabilir. Bildiğiniz üzere ülkemizde de belli ağırlık limitlerinden sonra drone uçuşları için ehliyet ve izin alınması gerekiyor. Bakalım 2017 yılında alınan bu önlemlerden sonra yaşanan drone kazaları ve sıkıntıları biraz olsun azalma gösterecek mi?