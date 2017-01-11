iPhone 8 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi ile İlgili İddialar!

iPhone 8 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi ne olacak? İşte Apple'ın bu yıl içerisinde çıkarması beklenen iPhone 8'in merak edilen özellikleri ve daha fazlası!

Apple, Eylül ayında 2016 yılına damgasını vuran yeni amiral gemisi iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’ı tanıtmıştı. Yeni modellerin hemen ardından ise gözler Apple’ın bu sene çıkarması beklenen yeni iPhone modeline yani iPhone 8’e döndü. Apple, bu yıl iPhone serisinin 10.yılını kutlayacak. Apple, 10.yıl beklentilerine göre ise iPhone 7s modelini çıkarmayarak “s” serisini bitirecek ve doğrudan iPhone 8 modelini çıkaracak. iPhone 8 özellikleri ise her sene çıkacak iPhone modelleri gibi yine şu sıralar çok merak ediliyor.

Apple’ın iPhone 8 modelini çıkarması ise tamamen bir beklentiden ibaret. Ortada yeni çıkacak iPhone modelinin ismi ile ilgili kesinleşen herhangi bir bilgi şu anda bulunmuyor. Yine bu yıl iPhone Pro, iPhone X gibi çeşitli yeni iPhone serilerinin çıkabileceği de iddialar arasında yer alıyor. Durum böyle olunca bu noktadaki bilgiler kesinleşinceye kadar bu yıl iPhone 8 modelinin çıkacağını varsayarak sizlere iPhone 8 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi gibi merak edilen bilgileri aktaracağız.

iPhone 8 Özellikleri Neler Olabilir?

2017 yılının iPhone serisindeki 10.yıl oluşu sebebiyle yeni iPhone modeli olması beklenen iPhone 8 modelinde Apple önemli özellik ve tasarım değişikleri yapabilir. iPhone 8 özellikleri ile ilgili önemli gördüğümüz iddiaları bu yazımızda aktaracağız.

iPhone 8’de OLED veya AMOLED ekran teknolojisi karşımıza çıkabilir. Apple, bu ekran teknolojileri ile birlikte iddialara göre QHD veya üzeri bir çözünürlüğe de yer verebilir.

Diğer firmaların çoğunlukla amiral gemi modellerinde kullandığı hızlı şarj teknolojisini iddialara göre Apple da iPhone 8 ile birlikte kullanmaya başlayabilir. Ayrıca wireless şarj teknolojisini de iPhone 8 ile birlikte görebiliriz. İddialara göre iPhone 8, yaklaşık 5 metreye kadar wireless(kablosuz) şarj ile şarj edilebilir olacak.

iPhone 8’in tasarımı noktasında ise en dikkat çeken iddialardan birisi bütün kasanın “cam” olacağı iddiası oldu. İddiaya göre Apple’ın tedarikçilerinden biri olan Foxconn geçtiğimiz yıldan beri “cam” kasalar için çalışma yürütüyor. Bu iddia doğru çıkarsa Apple ilk kez iPhone 8 ile birlikte tamamı camdan oluşan bir kasayı kullanıcılarıyla buluşturabilir.

iPhone modellerinde telefon kasasının alt tarafında yer alan Touch ID(Home Butonu) da iPhone 8 ile değişime uğrayabilir. Bu konudaki iddialar ise Touch ID’nin bir şekilde ekranın içerisinde, ekrana tümleşik bir şekilde geleceğini işaret ediyorlar.

iPhone 8 Çıkış Tarihi Ne Zaman Olabilir?

Apple’ın bu zamana kadar düzenlediği iPhone tanıtım etkinlikleri genelde “Eylül” ayında gerçekleşti. Buna göre Apple 10.yıla özel bir sürpriz yapmazsa iPhone 8 modeli de yüksek bir ihtimalle Eylül 2017’de çıkmış olacak.

iPhone modellerinin çıkış tarihleri:

iPhone 7s/iPhone 8/iPhone x: ?

iPhone 7: 7 Eylül

iPhone 6S: 9 Eylül

iPhone 6: 9 Eylül

iPhone 5S: 10 Eylül

iPhone 5: 12 Eylül

Apple, iPhone serisinin 10.yılı nedeniyle nostaljik bir sürpriz yaparak ilk iPhone’un piyasaya sürüldüğü 29 Haziran tarihinde de iPhone 8’i tanıtabilir. Ancak iPhone 8 özellikleri gibi iPhone 8 çıkış tarihi ile ilgili de netleşen bir bilgi şu aşamada henüz bulunmuyor.

iPhone 8 Fiyatı Ne Kadar Olabilir?

Bu yıl içerisinde çıkması beklenen iPhone 8’in fiyatı ile ilgili şu anda bir bilgi bulunmuyor. Yüksek ihtimalle de iPhone 8 fiyatını ancak Apple’ın düzenleyeceği iPhone 8 etkinliğinde öğrenebileceğiz. Aşağıda geçmiş yıllardaki iPhone modellerinin çıkış fiyatları da yer alıyor. Yüksek ihtimalle yine bu seviyelerde bir iPhone 8 fiyatı belirlenecektir.

iPhone modellerinin çıkış fiyatları(£):

iPhone 5 – £529

iPhone 5S – £549

iPhone 6 – £539

iPhone 6S – £539

iPhone 7 – £599

Bakalım Apple gelecek yıl iPhone 8 modelini beklendiği gibi tanıtacak mı? iPhone 8 özellikleri bu yazımızdaki özelliklerden birini içerek mi? Bütün bunların cevabını merakla bekliyoruz.

Gelecek nesil iPhone modeli için bir tasarımcı tarafından hazırlanmış konsept videosu: