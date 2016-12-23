John Doe Çalışanı Olduğu Google’a Büyük Bir Dava Açtı

Google’un çalışanlarına karşı çok sıkı politikalar uyguladığını belirten John Doe, Google’a büyük bir dava açtı. İşte John Doe’nin çarpıcı açıklamaları.

Google’un çalışanlarına karşı uyguladığı sıkı politikalar ile Kaliforniya iş yasalarını ihlal ettiğini belirten Google çalışanı John Doe, global anlamda yayın yapan The Information’un haberine göre dünyanın yazılımsal ve teknoloji anlamda en büyük şirketlerinden biri olan Google’un başını sıkıntıya sokacak gibi. Öyle ki, Google’un üst yönetiminin paranoya derecesinde gizlilik endişeleri duyduğunu ve çalışanlarına ciddi zararlar verdiğini belirten John Doe, “Google’un içerisinde kendilerinin belirlediği bir algoritma şeklinde çalışanlar arasında casusluk yapanlar bile var, öyle ki bu casusluk faaliyetlerini yürütenler yine Google tarafından ödül dahi alıyor. Bu denli iş psikolojisini yerle bir edecek bir ortamda rutin işlerinize odaklanmak veya iş sonrası arkadaşlarınızı geliştirmek çok zor, güvensiz bir ortam. Google’da kaldığım süreç boyunca ruhsal açıdan bunalıma girdim diyebilirim” ifadelerini kullandı.

GOOGLE ÇALIŞANI OLMAK, YAZILIM GELİŞTİRİCİSİ OLMAK SANILDIĞININ AKSİNE ÇOK ZOR BİR SÜREÇ

Birçok yazılımcının, sistem geliştiricisinin ve diğer tüm insanların Google çalışanı olmanın faydalıkları hakkında yazılar kaleme aldığını ve ‘kırpılmış’ tecrübelerini aktardığını biliyorum diyen eski bir Google çalışanı olan John Doe, “Fakat bunlar bilindiğin aksine olur çoğu zaman, her zaman insanlara karşı güvensiz bakmanız gerekmektedir, belirli süre sonra paranoya oluyorsunuz, bunun ise temel sebebi Google’un insani değerleri hiçe sayan çalışanlarına karşı uyguladığı politikalardır, işte bu yüzden Google’a karşı dava süreci başlattım” Dedi.