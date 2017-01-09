JustinFtAleyna Hashtag’i Trol Çıktı!

Bugün içerisinde hızlıca tt olan #justinftaleyna hashtag'i meğer bir trolden ibaretmiş. Oysa ki Aleyna Tilki'nin birçok fanı sevince boğulmuştu!

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’a ufo ve uzaylılar geldi trol’ünden sonra yine büyük bir trol ile karşı karşıyayız. #JustinFtAleyna şeklinde başlatılan gönderiler Twitter‘da kısa süre içerisinde top trends’e girmeyi başardı. Aleyna Tilki‘nin birçok fanı duruma ciddi ciddi tepki verince ister istemez komik anlar ortaya çıktı. İşte JustinFtAleyna trolünden objektifimize yakalanan o komik gönderiler!

JustinFtAleyna Trolü Olay Oldu!



Daha önceki yapılan Ufo trolü ile aynı ekibin işi olduğu düşünülen nur topu gibi yeni trolümüz #JustinFtAleyna‘nın elimize ulaşan görseller ile trol olduğu ortaya çıktı. Tamamen dalga amaçlı yapılan çalışmanın trol olduğu ortaya çıkmasına rağmen gün içerisinde #JustinFtAleyna etiketi ile birçok gönderi girileceğini düşünüyoruz. İşte ilgili etiketin trol olduğunu gösteren o paylaşım!

Bakalım ilerleyen saatlerde Aleyna Tilki, #JustinFtAleyna etiketiyle ile ilgili bir açıklama yapacak mı? Bakarsınız bu çalışma ilerde gerçeğe dönüşür belli mi olur?