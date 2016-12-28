Karşınızda Samsung’un yeni Blu-Ray oynatıcısı!

Samsung'un 2017 CES etkinliğinde tanıtacağı ürünlerinden biri daha belli oldu! İşte huzurlarınızda Samsung'un yeni yüksek kaliteli blu-ray oynatıcısı!

CES olur da Samsung hiç boş durur mu? Geçtiğimiz gün duyurduğumuz 2017 model Samsung Smart TV‘lerden sonra bugün de ortaya Samsung‘un yeni Blu-Ray oynatıcısı çıktı! Peki bu yüksek kaliteli oynatıcının diğer medya oynatıcılarından farkı ne olacak? İşte tüm detaylar!

Samsung CES etkinliğine sağlam ürünlerle geliyor!



Önümüzdeki hafta başlayacak olan CES etkinliğinde Samsung, LG gibi tüm büyük ve küçük teknoloji firmalarının yeni konseptlerine ve ürünlerine şahit olacağız. Bunlardan şüphesiz ki en iddialılarından biri olan Samsung, birden fazla konsept tasarımı ile geliyor. Yeni tasarlanan akıllı medya oynatıcısının özelliklerine bakıldığında birçok nokta meraklılarının dikkatini çekiyor. Şöyle ki; Samsung‘un tanıtmaya hazırlandığı medya oynatıcı cihaz oynatılan içeriği optimize ederek ses ve görüntü ayarlarını otomatik olarak ayarlayabiliyor. Yani bu cihaz sayesinde izleyeceğiniz bir filmde çekim teknikleri nedeniyle oldukça fazla karanlık olan sahneler için ayrı ayrı parlaklık ayarları yapmak zorunda kalmayacağız. Tüm bu özellikleri otomatik bir sistem sayesinde ayarlayacağı söylenen medya oynatıcı aynı zamanda 360 derecelik yayınları da destekleyecek. Bakalım Samsung tanıtmaya hazırlandığı bu cihazlar ile CES‘ten alnının akıyla çıkabilecek mi?