Küba İnternet ile Tanışmaya Hazırlanıyor!

İnternet kullanımı yapmak için sadece özel belirlenmiş alanlara giden Küba vatandaşları evlerinde internet kullanımına hazırlanıyor. İşte Küba’da yaşananlar.

Alexa ve dünyanın diğer analiz platformlarının verilerine, raporlarına göre dünyanın en çok ziyaret edilen sitesi, arama motoru olan Google, Küba’da ki hizmetlerini hızlandırma yönünde bir alt yapı çalışması yapıyor olsa da Küba vatandaşları internete bağlanmak ve kullanmak için evlerini terk etmek zorunda kalıyorlar. Öyle ki, ülkenin sadece belirli noktalarında internet erişimi var, bunlarda çoğunlukla devlet kurumları ve büyük ölçekli özel hizmet veren kuruluşlar. İşte Küba hükümetine ait ETESCA’nın evde internet erişimi ile ilgili açıklamaları.

KÜBA’DA İNTERNET ERİŞİMİ BÜYÜK BİR LÜKS OLARAK GÖRÜNÜYOR

Küba’da internet erişimi vatandaşlar tarafından büyük bir lüks olarak görünürken, ETESCA yetkilileri vatandaşları için bir çalışmanın startını verdiklerini, bu çalışmanın ilk ayağında 2000 ailenin evinde internet hizmetine kavuşacağını belirtti. Başlangıç aşamasında internet hızının küresel anlamda ki standartların altında olacağını fakat ilerleyen süreçlerde bu hızın gittikçe yükseltileceğini, son süreçte ise Küba vatandaşlarının tamamının evinde internet hizmeti ile tanışacağının altını çizdi. Küba vatandaşları ise diğer ülkelere göre geç kalınmış bu hizmetin duyurusunu büyük bir sevinç ile karşıladı.