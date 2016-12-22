LG, 2017’de 5 yeni telefon birden tanıtacak!

LG, 2017 yılında yapılacak olan CES fuarında 5 adet yeni telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. İşte LG'nin yepyeni 5 model telefonu hakkında tüm bildiklerimiz!

Her yıl genel olarak Ocak ayında yapılan CES fuarına bu sene LG tanıtacağı 5 farklı model ile damga vuracağa benziyor. İşte beklendiği gibi Android Nougat sürümü ile çıkacak olan yeni model LG telefonların (K10,Stylo 3) özelliklerine dair bildiklerimizi sizlerle paylaştık!

LG 2017’ye iddialı giriyor

Telefon firmaları arasında zaman zaman başarılı modeller tanıtan zaman zaman ise satış rakamlarından memnun olmayan bir marka olan LG, 2017 yılında 5 farklı telefon modeli tanıtarak bir ilke imza atmak istiyor. LG K10 serisinin tanıtılacağını bildiğimiz CES fuarında elimize ulaşan son bilgilere göre LG’nin Stylo 3‘ü de tanıtacağı kesinleşti. 4.5 inç ile 5.3 inç arasında seçenekleri ile tanıtılacak olan K10‘in büyük ekranlı modelleri; 5 megapiksel ön kameraya,13 megapiksel arka kameraya sahip olacak. Android Nougat ile gelecek olan büyük ekranlı K10‘ların 2.800 mAh tak çıkar batarya ile geleceği düşünülüyor. Büyük modellere oranla daha küçük versiyonlu LG K10‘lar ise 2 megapiksel ön kamera, 5 megapiksel arka kamera ile gelecek. Küçük K10’ların ise Marshmallow sürümü ve yine abilerinde olduğu gibi 2.100 mAh tak çıkar batarya ile geleceği düşünülüyor.