Technolat > Mobil > LG > LG’nin yeni kulaklık seti iddialı özellikler ile geliyor!

LG’nin yeni kulaklık seti iddialı özellikler ile geliyor!

28.12.2016 21:50 / Yazar:

LG firması yenilikçi ürünlerini tanıtmaya ısrarla devam ediyor. İşte karşınızda LG'nin 2017 CES'de tanıtacağı yeni kulaklık seti ve özellikleri!

Bazen müzik dinlerken kulağınıza birşey takmadan serbest bir şekilde dinlemek istersiniz. İşte bunu fark eden LG, tasarım olarak at nalını andıran ve boyna takılan bir kulaklık tanıtmaya hazırlanıyor. Yapılan tasarım sayesinde LG kulaklık setine sahip olanlar kulaklarına kulaklık takmak zorunda kalmadan müzik dinleyebilecekler!

LG’den yepyeni bir kulaklık tasarımı!

LG hazırladığı kulaklık seti ile devamlı kulaklık takmak istemeyenlere ve kablosuz kullanım isteyenlere hitap eden iki işlevi bir arada sunan bir proje ile karşımıza çıkıyor. Ayrıca LG’nin, DTS 3D teknolojisi kullanılan kulaklıklarında stereo etkisi kendini belli eden özelliklerden bir diğeri. Eğer tüm bunlar size yetmediyse ben kablosuz kulaklık istiyorum derseniz o halde boyun aparatı ile Tone Free adı verilen kablosuz kulakiçi kulaklıkları senkron edip kullanabilirsiniz. Tüm ihtiyaçlara hitap eden bu kulaklıkların fiyatının henüz belli olmadığını ve CES etkinliğinde tanıtılacağını söyleyelim. Bakalım Apple’dan sonra kablosuz kulaklık olayına girişmiş bir firma olan LG bu konuda başarılı olabilecek mi?
Kategoriler: Giyilebilir Teknoloji LG Mobil Teknoloji Haberleri
Etiketler: ces 2017 kablosuz kulaklık lg tone free
Karşınızda Samsung’un yeni Blu-Ray oynatıcısı!

Samsung’un 2017 CES etkinliğinde tanıtacağı ürünlerinden biri daha belli oldu! İşte huzurlarınızda Samsung’un yeni yüksek kaliteli blu-ray oynatıcısı!
AirPods’u Kaybetmek Size Pahalıya Mal Olabilir

Apple’ın kablosuz kulaklığı AirPods’u kaybedenlerin ne kadar ücret ödeyeceği belli oldu. İşte AirPods kaybolduğunda yenisi için ödenecek ücret!
Kablosuz Kulaklık AirPods’un Servis Ücreti Belli Oldu!

Apple’ın 159 dolarlık kablosuz kulaklığı AirPods’un servis veya değiştirme maliyetleri de ortaya çıktı. İşte oldukça pahalı bulunan AirPods’un servis ücretleri!
Apple’ın Kablosuz Kulaklığı AirPods’un Fiyatı Ne Kadar?

Apple’ın merakla beklenen en yeni teknolojilerinden olan tamamen kablosuz kulaklığı AirPods satışa sunuldu. Peki, AirPods’un fiyatı ne kadar, özellikleri nedir?