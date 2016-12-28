LG’nin yeni kulaklık seti iddialı özellikler ile geliyor!

LG firması yenilikçi ürünlerini tanıtmaya ısrarla devam ediyor. İşte karşınızda LG'nin 2017 CES'de tanıtacağı yeni kulaklık seti ve özellikleri!

Bazen müzik dinlerken kulağınıza birşey takmadan serbest bir şekilde dinlemek istersiniz. İşte bunu fark eden LG, tasarım olarak at nalını andıran ve boyna takılan bir kulaklık tanıtmaya hazırlanıyor. Yapılan tasarım sayesinde LG kulaklık setine sahip olanlar kulaklarına kulaklık takmak zorunda kalmadan müzik dinleyebilecekler!

LG’den yepyeni bir kulaklık tasarımı!

LG hazırladığı kulaklık seti ile devamlı kulaklık takmak istemeyenlere ve kablosuz kullanım isteyenlere hitap eden iki işlevi bir arada sunan bir proje ile karşımıza çıkıyor. Ayrıca LG’nin, DTS 3D teknolojisi kullanılan kulaklıklarında stereo etkisi kendini belli eden özelliklerden bir diğeri. Eğer tüm bunlar size yetmediyse ben kablosuz kulaklık istiyorum derseniz o halde boyun aparatı ile Tone Free adı verilen kablosuz kulakiçi kulaklıkları senkron edip kullanabilirsiniz. Tüm ihtiyaçlara hitap eden bu kulaklıkların fiyatının henüz belli olmadığını ve CES etkinliğinde tanıtılacağını söyleyelim. Bakalım Apple’dan sonra kablosuz kulaklık olayına girişmiş bir firma olan LG bu konuda başarılı olabilecek mi?