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Mars’ta Yaşam Var İddiası: Yüzeyde Dev Bir Kaşık Bulundu

28.12.2016 14:00 / Yazar:

Çalışmaları ile uluslararası saygınlığı olan NASA’nın Mars’a gönderdiği keşif araçları, yer yüzeyinde devasa bir kaşık buldu. İşte Mars’ın gizemli yüzü!

Bilim ve Uzay adına yaptığı teknolojik çalışmalar ile birlikte uluslararası bir saygınlığa kavuşan NASA’nın yörüngelerde ki çalışmaları devam ediyor. Buna göre Mars’a keşif yapması için gönderilen bir uzay aracının elde ettiği görüntülerMars’ta yaşam var mı?’ Sorularını bir kez daha gündeme getirdi. Curiosity ve Opportunity’nin elde ettiği görüntülerde devasa bir ‘kaşık’ şeklinde bir cismin olması kafaları karıştırırken, bilim adamları, yaşamın ve canlılığın olup olmadığına dair çalışmalarına hız kazandırdıklarını ve hassasiyet ile projelerini devam ettirdiklerini ifade etti. Görüntülerin ardından ise sosyal medya üzerinden kullanıcı yorumları da gecikmedi, kullanıcılar bu görüntülerden yola çıkarak, şimdi olmasa da geçmiş zamanda burada bir yaşamın olduğuna dair yorumlarda bulundu.

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Kategoriler: Bilim Haberleri Teknoloji Haberleri
Etiketler: curiosity göktürk-2 uydusu mars mars'ta yaşam var mı? Opportunity uzay görüntüleri
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