Mars’ta Yaşam Var İddiası: Yüzeyde Dev Bir Kaşık Bulundu

Çalışmaları ile uluslararası saygınlığı olan NASA’nın Mars’a gönderdiği keşif araçları, yer yüzeyinde devasa bir kaşık buldu. İşte Mars’ın gizemli yüzü!

Bilim ve Uzay adına yaptığı teknolojik çalışmalar ile birlikte uluslararası bir saygınlığa kavuşan NASA’nın yörüngelerde ki çalışmaları devam ediyor. Buna göre Mars’a keşif yapması için gönderilen bir uzay aracının elde ettiği görüntüler ‘Mars’ta yaşam var mı?’ Sorularını bir kez daha gündeme getirdi. Curiosity ve Opportunity’nin elde ettiği görüntülerde devasa bir ‘kaşık’ şeklinde bir cismin olması kafaları karıştırırken, bilim adamları, yaşamın ve canlılığın olup olmadığına dair çalışmalarına hız kazandırdıklarını ve hassasiyet ile projelerini devam ettirdiklerini ifade etti. Görüntülerin ardından ise sosyal medya üzerinden kullanıcı yorumları da gecikmedi, kullanıcılar bu görüntülerden yola çıkarak, şimdi olmasa da geçmiş zamanda burada bir yaşamın olduğuna dair yorumlarda bulundu.

GÖKTÜRK-2 UYDUSU DÜNYANIN YÖRÜNGESİNDE Kİ TURLARINA DEVAM EDİYOR

NASA’nın Mars’ta ki uzay çalışmalarının yanı sıra Türkiye’nin dünyanın yörüngesine gönderdiği GÖKTÜRK-2 uydusu da bulunduğu yörüngede ki turlarına devam ediyor. GÖKTÜRK-2 uydusunun askeri alanda ki istihbarat çalışmalarını desteklediği bildirilirken, Türkiye’nin şehircilik ve planlama ile ilgili projelerinin yön bulmasına yardımcı olduğu da söyleniyor.