Microsoft Azure’nin 6 katmanını Trend Micro koruyor diyen Mehmet Dağdevirentürk, Microsoft Azure ve Trend Micro konsorsiyumunu anlattı.

Microsoft Azure ile Trend Micro’nun arasında ki yazılımsal ve güvenlik anlamında ki işbirlikleri hakkında Wise TV’ye önemli açıklamalarda bulunan Mehmet Dağdevirentürk, Azure’nin güvenliğinde Trend Micro’nun rolü hakkında bilgi verdi. Microsoft’un görev yeri daha çok fiziksel katmandan, network katmanına ulaşmaktadır diyen Dağdevirentürk, “Fiziksel katman dememin sebebi şudur, Microsoft Data Centerların bulunduğu alanları öncelikle dışarıdan gelebilecek güvenlik tehditlerine karşı koruyor. Bunun dışında sanallaştırma alt yapısı ve sunucuların bazı güvenlik noktalarında da tabi ki çalışmalar var. Fakat koruma burada bitiyor, sunucuların içerisinde barındırılan veriler, kendi uygulamalarınız sizin yükümlülüğünüzdedir diyor Microsoft, işte tamda bu noktada Trend Micro olarak bizler devreye giriyoruz” ifadelerini kullandı.

MİCROSOFT AZURE’Yİ 6 KATMANDA KORUYORUZ

Microsoft Azure’de süreci biz teslim aldığımız andan itibaren 6 farklı katmanda üstün bir şekilde koruma sağlıyoruz diyen Trend Micro Akdeniz Ülkeleri Kanal Müdürü Mehmet Dağdevirentürk, “Tabi ki bu sunucu güvenliği için yaptığımız çalışmalar ve katmanlar arasında en önemlilerinden bir tanesi anti virüsler üzerine yaptığımız çalışmalar oluyor. Bu noktada çok etkin bir şekilde kendimizi gösterme şansı yakalıyoruz” Dedi.