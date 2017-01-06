Microsoft’un sanal asistanı Cortana, Nissan ve BMW araçlara geliyor!

Microsoft'un meşhur sanal asistanı olan Cortana artık daha fazla mesai yapacak. Çünkü Microsoft'un Cortana'sı Nissan ve BMW araçlara da geliyor!

Microsoft ve Nissan ortak çalışacaklarını duyurmalarının üzerinden sadece birkaç gün geçtikten sonra beklenen haberi sevenleri ile paylaştılar. Müjde! artık Nissan araçlarda sanal asistan olacak. Ve üstelik bu asistan Microsoft‘un ünlü asistanı Cortana!

Cortana şimdi de otomobillere geliyor!

Nissan‘ın yanı sıra BMW araçlarda da Cortana desteğinin verileceği gelen diğer bilgiler arasında. Elbetteki tüm araç modelleri bu destekten nasibini alamayacak. Cortana’nın varış noktasına vardıktan sonra “otomatik park fonksiyonunu devreye sokayım mı?” şeklinde sürücüye soru yönelttiği de belirtmekte fayda var. Ayrıca CES 2017 etkinliklerinde öğrenilen bu bilgilerden gelen diğer detaylara göre BMW’de en az Nissan kadar Cortana projesinin üzerine titriyor. Microsoft’un kendi arabasını yaptığını söylentilerini birinci ağızdan yalanlayan Peggy Johnson bunun yerine otomobil üreticilerine sorunsuz bir sanal asistan desteği sunmaya çalışıyoruz diyerek projelerini özetledi. Bakalım Cortana-Nissan-BMW ortaklığı meşhur Tesla’daki akıllı pilotlarla baş edebilecek mi?