NASA, okyanus bitkilerini incelemek için lazer kullanacak!

Uzay araştırmaları ile tanınan NASA bu defa farklı bir yenilik peşinde. Yeni geliştirilen teknoloji ile NASA, okyanus bitkilerini daha kolay inceleyebilecek!

Genellikle Mars ve Ay gibi uzay istasyonları projelerinden bildiğimiz NASA‘nın yaptığı işler sadece bunlarla sınırlı değil. Uzay araştırmalarının yanı sıra önemli iklim araştırmaları yürüten devasa ekibin; bulutlarla plankton seviyelerini ölçen (Cloud-Aerosol Lidar) VE Kızıötesi yol bulma uydu sistemleri (CALIPSO) gibi projeleri de var. İşte bu gibi araştırmalar da yapan NASA’nın yeni projesi!

NASA, deniz canlılarını incelemek için lazer ışınları kullanacak



Daha önce NASA ekibi planktonları güneşin okyanustaki yansımasını kullanarak ölçebiliyordu. İşte her an güneşi kullanmaktan sıkıntı yaşayan NASA, günlük hayatımıza direkt etkisi olmasa da uzun süreçlerde dolaylı etkisi bulunan deniz canlısı planktonları farklı bir teknoloji ile inceleyecek. Atmosfere yerleştirilecek olan uzay aracında kullanılacak olan lazer teknolojisi ile planktonlar, artık gece gündüz ve açık hava kapalı hava demeden her an incelenebilecek. Bakalım bizleri Mars projesinden sonra büyük beklentiye sokan NASA, bu projesi ile de kalbimizi kazanabilecek mi?