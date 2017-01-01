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New York’a Yeni Yıl Hediyesi : Ücretsiz Wi-Fi

01.01.2017 17:27 / Yazar:

New York 2017'nin gelmesi ile ücretsiz wi-fi hatlarına ulaştı. Metrolarda telefon hattı ile internete giremeyenler artık wi-fi bağlantısıyla surf yapabilecekler

Çağımızda iletişimin en büyük gerekliliği olan internet bağlantısı bulmak gittikçe kolaylaşıyor. New York‘ta bulunan metro istasyonlarında artık internet bağlantısı bulabilmek oldukça kolay. 5 yıldır üzerinde çalışılan internet hattı sayesinde New York’lu vatandaşlar ve turistler ücretsiz wi-fi hattına ulaşmış oldular!

New York Yeni Yıla Ücretsiz Wi-Fi ile Girdi!

Üzerinde uzun bir çalışmanın sürdüğü ücretsiz wi-fi‘yi metro hatlarına getirme projesi New York‘ta sonuç vermiş gibi görünüyor. Peki New York metro hatlarının kavuştuğu bu ücretsiz wi-fi hizmetinin sınırlandırmaları olacak mı? Elimize ulaşan haberlere göre 10 bin ankesörlü telefon kulübesinin wi-fi modeme dönüştürüldüğü projede, ücretsiz wi-fi hattına bağlanan kullanıcılar en fazla 1 saat boyunca internet bağlantısından yararlanabilecekleri bilinen bilgilerden. Technolat ekibi olarak yeni yılda ülkemizde de benzer uygulamaların gelmesini diliyoruz.
Kategoriler: İnternet Teknoloji Haberleri
Etiketler: metro new york ücretsiz internet ücretsiz wi-fi ücretsiz wifi wi-fi WiFi
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