Nokia Apple’a Dava Açtı: iPhone Üretimleri Durdurulabilir

Nokia, 2011 yılından bu yana Apple’ın 32 patent ücretini ödemediğine dikkat çekerek Apple’a dava açtı. Nokia haklı bulunursa, iPhone üretimleri durdurulacak.

Mobil teknolojiler üreten firmalar arasında efsanevi bir noktaya gelmiş ve sektörün en yıldız firmalarından biri olmuş Nokia, yeni nesil akıllı telefonların, bilgisayarların, tabletlerin ve de televizyonların olmak üzere birçok sektörün üzerinde baskıcı bir güce sahip her geçen gün dikey bir satış grafiği sergileyen Apple’a tarihinde görülmemiş bir şoku yaşatmak için patent dava açtı. 2011 yılından bu yana 32 patent ücretlerinin kendilerine ödeme yapılmadığını belirten Nokia Technologies yetkilileri, bu patentlerin arasında ekran, kullanıcı yüzü, yazılım ve yonga seti ile video kodlama gibi birçok bileşenin olduğunu ilgili ödemenin yapılmaması durumunda Apple’ın daha önceki iPhone modellerinden yana tazminat ödeyecek olduğunu ve yeni iPhone üretimi yapamayacağını iddia ettiler. Bugün gazeteciler ile bir araya gelen ve iMac hakkında konuşan Apple’ın CEO’su Tim Cook ise Nokia tarafında yaşanan bu çıkış ile ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

APPLE SON OLARAK SAMSUNG’A PARA CEZASI ÖDEMEK ZORUNDA KALMIŞTI

Apple son olarak geçtiğimiz günlerde daha önce dava ettiği ve çok yüklü bir miktarda tazminat kazandığı Samsung firmasının, geri tekrar kendisini dava etmesi ve bir üst mahkeme tarafından haklı bulunması ile birlikte 1 milyar dolar gibi astronomik düzeyde para cezası ödemek zorunda kalmıştı. Fakat Nokia’nın bu durumu Samsung ile geçen süreçten daha sancılı bir dönem yaşanacak gibi izlenim veriyor. Nokia ve Apple arasında başlayan bu süreci takipçisi olup, sizler ile paylaşmaya devam edeceğiz.