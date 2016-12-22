Önemli Gelişme: Gümrük Vergisi Sınırı 30 Euro’ya Düşebilir!

Geçtiğimiz günlerde yurt dışı alışverişlerde 150 euro'ya çıkarılmasının planladığını duyurduğumuz gümrük vergisi sınırı sanılanın aksine 30 euro'ya düşebilir!

75 Euro olan gümrük vergisi sınırının 150 euro‘ya çıkacağının duyrulmasının üzerinden sadece birkaç güç geçmiş iken bugün tam tersi bir açıklama yapıldı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bület Tüfenkci, Ankara’da yapılan Teknoloji Buluşmaları konferansında yaptığı açıklama ile gümrük vergi alt sınırının yükseleceğini bekleyenleri hüzüne boğdu. İşte Gümrük bakanımızın yaptığı o açıklama!

Gümrük Vergi Sınırı Yükselmek Yerine 30 Euro’ya Düşebilir

Elimize ulaşan yeni bir bilgiye göre 2 kat artış beklenen gümrük sınırında tam tersi bir şekilde 2 kat düşüş yapılabilir. Gümrük bakanı Tüfenkci katıldığı konferansta gümrük sınırının 30 euro‘ya düşürülmesi yönünde bir önerge sunduklarını söyledi. Açıklamalarına göre bu önergenin sunulmasında teknoloji firmaların haksız rekabeti önlemek için baskı yaptığı düşünülüyor. Söz konusu önerinin meclisten geçmesi durumunda yurtdışı alışverişlerde 75 euro olan vergisiz alışveriş sınırı 30 euro’ya düşecek. Yani 30 euro üzeri tüm ürünlerde gümrük Bakalım ilerleyen günlerde amazon.com gibi sitelerden alışveriş yaparken 30 euro üzeri tüm ürünlerde vergi ödemek zorunda kalacak mıyız?