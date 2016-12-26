PlayStation VR için yeni platform: Jaunt!

Fiyatı ile herkesin dudağını uçuklatan PlayStation VR için hazırlanan içeriklerin sayısı artıyor. VR içerik üreticisi Jaunt, Playstation desteği aldı!

2.999 TL olan fiyatı ile PlayStation severlerin kalbini kıran PlayStation VR yeni içerik sağlayıcısına kavuştu. Birçok oyunu ve görsel içeriği PlayStation VR ile hali hazırda kullanıcılarına sunan Sony, Jaunt firması ile yaptığı anlaşma sonucunda yeni içeriklere de yelken açtı. İşte karşınızda geçtiğimiz 2016 yılında tanıtılan Jaunt platofrmu ve PlayStation VR!

PlayStation VR’a Jaunt desteği geldi!



65 milyon dolarlık Disney anlaşması ile adını duyduğumuz Jaunt bu defa da yeni bir anlaşma ile gündeme geldi. 150 farklı başlıktan içerik sunduğunu iddia eden Jaunt artık PlayStation VR ile beraber uyumlu bir şekilde çalışabilecek. Sony’nin YouTube ile yaptığı 360 derecelik VR videolar anlaşmasından sonra bu haberde dikkate alındığında VR alanında sağlam adımlarla yürümek istediğini görebiliyoruz. Bakalım Sony’nin VR gözlüğü olan PlayStation VR; Gear VR, Google Daydream ve Oculus Rift gibi dişli rakipleri ile başa çıkabilecek mi? Ücret konusunda hepsinden yüksek bir fiyatlandırma yapan Sony, yaptığı bu tip anlaşmalar ile sevenlerinin gönlünü kazanmayı başaracak mı?