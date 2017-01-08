Samsung, akıllı saati Gear için iPhone uygulamasını yayınladı!

Samsung, Gear S2 ve S3 akıllı saatleri için iPhone uygulamasını duyurdu. Artık Samsung marka akıllı saatler iPhone ile tam uyumlu çalışacak!

Artık iPhone telefonunuz varsa ve akıllı saat almak istiyorsanız illa ki Apple Watch almak zorunda değilsiniz! Çünkü Samsung’un yaptığı bu atak sayesinde özellikle son versiyonunda büyük yenilikler getirdiği Gear akıllı saatleri iPhone ile kullanmak mümkün. Peki ama nasıl dediğinizi duyar gibiyiz. İşte Samsung Gear akıllı saatlerinizi iPhone telefonlar ile nasıl kullanacağınızı açıklıyoruz!

iPhone telefonlara Samsung Gear desteği!

Samsung, Apple Store‘a yüklediği Gear uygulaması ile Gear akıllı saatlerini iPhone telefonlar ile tam uyumlu hale getirdi. Yani artık en az Apple Watch kadar iddialı akıllı saatlerden olan Gear S3‘ü iPhone telefonlar ile tam randımanı ile kullanabileceğiz. Bakalım Mercedes görünümlü şahin esprilerine neden olabilecek bu karışık kullanım tercih edilecek mi?