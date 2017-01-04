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Samsung QLED TV’ler OLED TV’den Daha İyi Olacak!

04.01.2017 21:57 / Yazar:

Samsung, bu gece CES 2017'de yeni QLED televizyonlarını tanıttı. İşte OLED TV'lerden daha iyi olduğu öne sürülen Samsung'un yeni QLED TV'leri!

Samsung akıllı televizyonlar üzerine titremeye devam ediyor. Daha önce favori programlarınızı  otomatik bulan bir sistem tasarlayan Samsung, şimdi de tanıttığı QLED TV‘lerin OLED’lerden çok daha kaliteli görüntü verdiğini öne sürdü. İşte Samsung’un CES 2017’de tanıttığı televizyonların OLED ile farkını ortaya koyan o fotoğraflar!

Samsung QLED TV ile gümbür gümbür geliyor!

Samsung duyurusunu daha önceden yapmış olduğu QLED TV‘leri CES 2017 etkinliğinde tanıttı. Q9, Q8, ve Q7 olarak 3 modelde tanıtılan QLED TV‘lerin görüntüsünün OLED TV’lerden çok daha iyi olduğu gözden kaçmadı. Renk üretimin geliştirildiği söylenen QLED teknolojisinde daha fazla parlak led kristaller kullanılmış. Bakalım Samsung yeni tanıtmış olduğu QLED TV’ler ile oldukça fazla önem verdiği akıllı televizyon alanında istenilen başarıya ulaşabilecek mi? Ayrıca yeni Samsung akıllı televizyonlarda favori uygulama bulma, shazam desteği ve spotify ile genişletilmiş bir müzik bölümün bulunacağını da belirtelim.
Kategoriler: İnternet Teknoloji Haberleri Televizyon Ürünler
Etiketler: akıllı televizyon ces 2017 oled tv qled tv samsung
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